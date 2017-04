Americký výrobca ocele U.S. Steel v prvom kvartáli skončil v strate 180 miliónov USD



Výrobca ocele v prvom štvrťroku dosiahol tržby na úrovni 2,73 mld. USD. Analytici, ktorých vo svojom prieskume oslovila spoločnosť Zacks Investment Research, očakávali, že tržby budú v objeme 2,92 mld. USD. Hodnota akcií U.S. Steel od začiatku tohto roka oslabila o takmer 6 percent.



U.S. Steel má svoje zastúpenie aj na Slovensku. Spoločnosť U.S. Steel Košice vznikla prevzatím niekdajšieho hutníckeho kombinátu VSŽ americkou spoločnosťou U.S. Steel Corporation v júni 2000. V súčasnosti podnik spolu s dcérskymi spoločnosťami patrí k najväčším výrobcom plochých valcovaných výrobkov v Európe, ktoré dodáva najmä pre automobilový, strojársky a elektrotechnický priemysel. .