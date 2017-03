Americký súd po siedmich rokoch pojednával prípad režiséra Polanského

LOS ANGELES 21. marca (WebNoviny.sk) - Súd v kalifornskom Los Angeles v pondelok - prvý krát po siedmych rokoch - pojednával kauzu svetoznámeho režiséra poľského pôvodu Romana Polanského.



Polanského právni zástupcovia sa opäť pokúšajú dosiahnuť, aby ich klient mohol vstúpiť na územie USA bez rizika, že pôjde do väzenia. To mu hrozí v súvislosti s udalosťou z roku 1977, keď mal v Kalifornii pohlavný styk s maloletou, čo sa v USA považuje za znásilnenie..



Sudca okresného súdu v Los Angeles Scott Gordon si v pondelok vypočul argumenty obhajoby i obžaloby. Polanského právnik Harland Braun naliehal na sudcu, aby naznačil, aký trest by mohol ich mandant očakávať v prípade návratu do Kalifornie s úmyslom svoj prípad definitívne uzavrieť, približuje agentúra AP. Sudca sa však odmietol k záležitosti akokoľvek vyjadriť a uviedol len to, že vo veci vydápísomné rozhodnutie.





Žalobkyňa Michele Haniseeová, naopak, obvinila Polanského z toho, že si chce od súdu vynútiť zvláštne zaobchádzanie s ohľadom na svoj štatút medzinárodne známej celebrity. Ak si režisér naozaj želá uzavrieť svoj prípad, mal by sa pred súd dostaviť osobne a nepokúšať sa vopred ovplyvňovať jeho rozhodnutia, domnieva sa žalobkyňa.



Režisér, ktorý žije striedavo vo Francúzsku a Poľsku, by po dlhých rokoch rád navštívil hrob svojej niekdajšej manželky, herečky Sharon Tateovej, ktorú v roku 1969 zavraždili v Los Angeles stúpenci Charlesa Mansona. V prípade návratu do USA by však mohol skončiť za mrežami.



