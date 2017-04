Americký Kongres dočasne odvrátil hrozbu platobnej neschopnosti federálnej vlády

Obe komory amerického Kongresu - Snemovňa reprezentantov a Senát - schválili v piatok opatrenie, ktoré dočasne zabráni kríze vo financovaní....

WASHINGTON 28. apríla (WebNoviny.sk) - Obe komory amerického Kongresu - Snemovňa reprezentantov a Senát - schválili v piatok opatrenie, ktoré dočasne zabráni kríze vo financovaní činnosti väčšiny federálnych orgánov USA. Informovala o tom agentúra DPA.



Upadnutie federálnej vlády do stavu platobnej neschopnosti, tzv. government shutdown, odvrátil Kongres len niekoľko hodín pred vypršaním príslušnej lehoty, avšak financovanie vládnych inštitúcií je zabezpečené len do 5. mája, čo znamená, že Kongres čakajú ďalšie rozpočtové rokovania..





V piatok prijaté krátkodobé opatrenie poskytne kongresmanom viac času na sformulovanie legislatívy, na základe ktorej bude zabezpečené financovanie federálnej vlády až do konca fiškálneho roka, teda do septembra.



Takzvaný government shutdown postihol USA naposledy v roku 2013, keď Kongres neschválil rozpočet a federálnej vláde sa minuli peniaze, v dôsledku čoho musela obmedziť aktivity a mnohé vládne úrady boli zatvorené viac ako dva týždne.



