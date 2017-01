Americkí vojaci v Poľsku sú pre nás hrozbou, tvrdia Rusi

MOSKVA 13. januára (WebNoviny.sk) - Rusko vníma príchod vyše 3000 amerických vojakov do Poľska ako hrozbu pre svoju vlastnú bezpečnosť. Vyslanie kontingentu je súčasťou reakcie odchádzajúceho amerického prezidenta Baracka Obamu na obavy Severoatlantickej aliancie ohľadom ruskej agresie.



Ide o najväčšie posilnenie americkej vojenskej prítomnosti v Európe za niekoľko desaťročí. Kremeľský hovorca Dmitrij Peskov pre spravodajskú stanicu BBC uviedol, že tento krok Washingtonu "ohrozuje záujmy a bezpečnosť" Ruska. "Je tou už tretia krajina, ktorá sústreďuje svoju vojenskú silu na našich hraniciach v Európe, pričom nejde ani o európsku krajinu," uviedol Peskov.



Námestník ruského ministerstva zahraničných vecí Alexej Meškov označil rozmiestnenie americkej armády za "faktor destabilizácie európskej bezpečnosti".



Do Nemecka dorazilo už viac než 80 bojových tankov a stovky obrnených vozidiel, ktoré sa momentálne presúvajú do východnej Európy po cestách a železnici. Plán ráta s rotujúcou prítomnosťou síl, ktoré sa majú striedať každých deväť mesiacov. Ďalšími krajinami, ktoré sa na ňom budú zúčastňovať, sú Bulharsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko a Rumunsko.



Americká brigáda bude taktiež vykonávať vojenské cvičenia v Pobaltí ako odpoveď Obamu na ruskú intervenciu na Ukrajine a vyhovenie spojencom NATO.