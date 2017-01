Americká mena v stredu posilnila, euro klesalo

NEW YORK 18. januára (WebNoviny.sk) - Dolár v stredu posilnil. Pozitívnou správou z americkej ekonomiky bolo to, že inflácia v krajine v decembri medziročne dosiahla 2,1 percenta. Ekonómovia uviedli, že ide o jej jasné zrýchlenie z veľmi nízkych úrovní, na ktorých sa nachádzala v uplynulých štyroch rokoch.



Spoločná európska mena oproti doláru oslabila na 1,0693 USD/EUR z hodnoty 1,0709 USD/EUR a britská libra tiež klesla, a to na 1,2318 USD/GBP z úrovne 1,2396 USD/GBP.