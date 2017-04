Američania údajne zvažujú preventívny útok na Severnú Kóreu

WASHINGTON 14. apríla (WebNoviny.sk) - Spojené štáty by mohli preventívne zaútočiť na Severnú Kóreu, ak budú americkí predstavitelia presvedčení, že je pripravená uskutočniť ďalšiu skúšku jadrových zbraní. Uviedli to vo štvrtok americké médiá v súvislosti s rastúcimi obavami z jadrového programu Pchjongjangu.





V blízkosti Severnej Kórey sa nachádzajú dva americké torpédoborce, jeden z nich je asi 480 kilometrov od severokórejskej jadrovej strelnice. Z oboch lodí je možné odpáliť riadené strely Tomahawk, oznámila televízia NBC s odvolaním sa na predstaviteľov amerických tajných služieb..



Americký prezident Donald Trump predtým vo štvrtok na Twitteri napísal: "Mám veľkú dôveru v Čínu, že to vybaví so Severnou Kóreou. Ak sa jej to nepodarí, urobia to USA so svojimi spojencami."





o tom, čo robiť so Severnou Kóreou, o ktorej hovorili už minulý týždeň na Floride.



Satelitné snímky urobené v stredu podľa Američanov ukázali, že jadrová strelnica Pchunggje je "nachystaná a pripravená". Na mieste, kde Severná Kórea uskutočňuje jadrové testy od roku 2006, zaznamenali takéto čerstvé aktivity predtým v septembri, tesne pred piatou úspešnou jadrovou skúškou krajiny.



Juhokórejskí vojenskí predstavitelia však nezaznamenali "nič nezvyčajného".



