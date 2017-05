Američania tlačia Kórejský polostrov na pokraj jadrovej vojny, varuje Pchjongjang

SOUL 2. mája (WebNoviny.sk) - Severná Kórea obvinila v utorok Spojené štáty z toho, že tlačia Kórejský polostrov na pokraj jadrovej vojny. Táto reakcia KĽDR prišla po tom, ako dvojica amerických nadzvukových strategických bombardérov typu B-1B Lancer v pondelok uskutočnila v rámci ukážky sily spoločné manévre s juhokórejskou a japonskou armádou, uviedla agentúra Reuters.



Bombardéry, ktoré podľa vyhlásenia amerických vzdušných síl vzlietli z americkej Andersenovej leteckej základne na ostrove Guam v Tichom oceáne, vykonali cvičný let v atmosfére vzrastajúceho napätia vyvolaného tvrdošijnými snahmi Pchjongjangu o realizáciu svojho jadrového a raketového programu, v ktorom KĽDR pokračuje aj napriek sankciám zo strany OSN a nátlaku USA..





Americký prezident Donald Trump však vyhlásil, že je otvorený stretnutiu so severokórejským vodcom Kim Čong-unom za vhodných okolností. Severná Kórea tvrdí, že lietadlá uskutočnili "nácvik zhodenia atómovej bomby na významné ciele" na jej území v čase, keď Trump a "ďalší americkí vojnoví štváči volajú po preventívnom jadrovom útoku" voči KĽDR.



"Bezohľadná vojenská provokácia tlačí súčasnú situáciu na Kórejskom polostrove na pokraj jadrovej vojny," uviedla dnes severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA. Napätie na Kórejskom polostrove je značné už niekoľko týždňov, pričom k nemu prispievajú obavy, že by Pchjongjang mohol uskutočniť svoju šiestu jadrovú skúšku, proti čomu sa stavia OSN, ako aj Čína ako jediný veľký spojenec KĽDR.



