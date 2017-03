Alergiu na potraviny je možné diagnostikovať aj u detí vo veku do troch rokov

BRATISLAVA 20. marca (WebNoviny.sk) - Diagnostikovanie rôznych foriem potravinovej alergie je možné vykonávať aj u detí mladších než tri roky. Na tlačovej konferencii to uviedla Zuzana Rennerová z Pneumo-Alergo Centra v Bratislave s tým, že o tom však vie iba veľmi málo rodičov.



Príznaky alergie na potraviny .



Na Slovensku trpí niektorou z potravinových alergií tri až šesť percent detí, pričom u dojčiat je to až osem percent.





Príznakmi sú atopická pokožka, poruchy trávenia v podobe riedkej stolice či zápchy, časté bolesti brucha, nepriberanie na hmotnosti alebo nespavosť, ktoré sa môžu prejaviť už tri mesiace po narodení.



Napriek tomu však rodičia návštevu špecializovaného lekára odkladajú aj pre mylný názor, že diagnostika potravinovej alergie sa dá vykonať až u detí starších než tri roky.



Správna diagnóza



Základom správnej diagnózy je podrobný rozbor prejavov alergie v súvislosti s požitím potravín. Na to slúžia kožné testy, vďaka ktorým sa zisťuje prítomnosť IgE protilátok v organizme. Tieto vyšetrenia sa v prípade potreby dopĺňajú o krvné testy, pričom rolu pri stanovení diagnózy zohrávajú aj eliminačný a následne expozičný test.



"Deti do jedného roka najčastejšie trpia alergiou na mlieko, vaječný bielok a múku. Tieto alergény vieme vďaka kožným testom veľmi jednoducho identifikovať. Na rozdiel od krvných testov máme už počas vyšetrenia v rukách výsledok, vďaka ktorému môžeme okamžite odporučiť vhodnú liečbu. Kožné testovanie je rýchle, efektívne a deti ho dobre znášajú," vyhlásila Rennerová.