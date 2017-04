Aktualizované: Slovenskí hokejisti začali ďalšiu fázu prípravy na MS, pripojili sa noví hráči

aktualizované 11. apríla o 16:54 .





Halák je znechutený z celej sezóny

Zraz sa niesol v slávnostnom šate

Víťazstvá v Dánsku

Káder slovenskej hokejovej reprezentácie





pred prípravnými zápasmi proti Švajčiarsku





Brankári:

Obrancovia:

Realizačný tím:

ŽILINA 11. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia pod vedením trénera Zdena Cígera v utorok začala s ďalším mikrocyklom spoločnej prípravy pred májovými majstrovstvami sveta. K tímu SR sa už pripojili obranca Dominik Graňák a útočník Marek Hovorka. V stredu mužstvo doplnia ďalší dvaja hráči - brankár Patrik Rybár a útočník Andrej Šťastný.Brankár Jaroslav Halák nepomôže slovenskej reprezentácii na MS. Neúčasť gólmana New Yorku Islanders potvrdil tréner národného tímu Zdeno Cíger, ktorý momentálne čaká na vyjadrenie ďalších dvoch hráčov s uzavretou sezónou v severoamerickej NHL - krídelníka Tomáša Tatara z Detroitu a gólmana Petra Budaja z Tampy Bay."Aj keby neprišiel žiaden hráč z NHL, našťastie, máme z čoho vyberať. Máme vytypovaných hráčov z finálových sérií českej a slovenskej extraligy. Menovať ich zatiaľ nebudem, aby sa mohli sústrediť na svoje povinnosti v kluboch," vyhlásil Cíger pred začiatkom tretieho bloku prípravy na MS."S Jarom Halákom som hovoril v pondelok večer a nepríde na MS. Vravel, že je znechutený z celej sezóny. Mal dobrý štart na Svetovom pohári, ale potom bol v prvom tíme aj na farme. Sám nevie, čo s ním teraz bude, vedenie klubu mu totiž nič nepovedalo. Zatiaľ sa nám nepodarilo spojiť s Petrom Budajom, radi by sme sa ešte raz porozprávali aj s Tomášom Tatarom, ktorý chce ísť na operáciu. Ešte nie je definitívne, že budeme bez hráčov z NHL, možno nám niektorí chlapci vypadnú v prvom kole play-off a niekoho zlomíme, aby prišiel. Na druhej strane majú šancu ďalších chlapci," prezradil generálny manažér reprezentácie Róbert Švehla a pokračoval: "Hráči Chomutova majú v stredu ukončenie sezóny. Jano Laco je mentálne dosť vyčerpaný a pripojí sa k nám až v utorok. Dávid Skokan je chorý a o ňom platí to isté. Juraj Valach má problémy s kolenom a čaká ho vyšetrenie u nášho lekára."Utorkový zraz sa niesol v slávnostnom šate. "S trénerom Šuplerom máme meniny. Dnes má navyše narodeniny Martin Gernát a včera ich mal Adam Lapšanský. Tento týždeň je čo oslavovať. Pevne verím, že víťazstvá v dvoch prípravných dueloch proti Švajčiarom by boli pre nás najkrajšia gratulácia," prezradil brankár Július Hudáček, ktorý v dvoch minulotýždňových zápasoch proti Dánsku neinkasoval ani raz."Dve výhry s nulami sú veľmi dobré na sebavedomie pre celé družstvo. Boli tam aj chybičky, ale to tréneri isto rozobrali. Tento týždeň sa asi budeme venovať tomu, čo je potrebné zlepšiť, pretože Švajčiari budú trochu kvalitnejší súper, ako minulý týždeň Dáni," poznamenal.V utorok sa na zraze ukázal aj žilinský kapitán Marek Hovorka, ktorý to do reprezentačnej šatne nemal veľmi ďaleko. "Každého hráča by mala potešiť reprezentačná pozvánka a ja som rád, že prišla práve teraz. Budem sa teda snažiť zabojovať o miesto v kádri na majstrovstvách. Je super, že to vyšlo práve na Žilinu. Som rád, že sa tu hrá zápas. Budem sa snažiť odovzdať maximum a dúfam, že nadviažem na výkony z ligy," povedal aktuálne najproduktívnejší hráč Tipsport ligy 2016/2017.Najskúsenejším členom slovenského reprezentačného kádra je obranca Dominik Graňák, ktorý v aktuálnej sezóne hral za švédske Rögle, z ktorého však odchádza. "Je to tak, s vedením klubu sme sa dohodli, že spolupracovať už nebudeme. Takto to bude pre obe strany lepšie," prezradil Graňák.Jeho klubu sa v SHL veľmi nedarilo, no podarilo sa mu zachrániť v najvyššej súťaži. "Nepovedal by som pravdu, ak by som tvrdil, že som sezónu v Rögle už hodil za hlavu. Prichádzam však do úplne iného prostredia a teším sa. Bodaj by to tak bolo, že som si do národného tímu prišiel zlepšiť chuť do hokeja po nevydarenej sezóne," doplnil 33-ročný zadák.V závere predchádzajúceho týždňa Slováci odohrali prvé dva prípravné zápasy, domácich Dánov zdolali dvakrát 2:0, v aktuálnom ich čakajú dve domáce stretnutia proti Švajčiarsku.Tím SR absolvuje tréningy v Žiline, spomenuté súboje proti švajčiarskemu výberu odohrá vo štvrtok 13. apríla v Trenčíne a o dva dni neskôr v Žiline. Budúci týždeň odohrajú Slováci v Košiciach a Bratislave prípravné súboje proti Fínom, generálkou na svetový šampionát budú zápas v Hamare proti domácim Nórom 28. a 29. apríla.Na budúcotýždňový duel do Košíc vycestujú slovenskí reprezentanti špeciálnym vlakom z Bratislava, v ktorom sa na prípravný duel proti Fínom môžu odviezť aj fanúšikovia.Július Hudáček (Örebrö HK, Švéd.), Samuel Baroš (HKM Zvolen), Patrik Rybár (HC Mountfield Hradec Králové, ČR)Eduard Šedivý (HC Košice), Juraj Mikuš (HC Sparta Praha, ČR), Martin Gernát (HC Sparta Praha, ČR), Ivan Švarný (Kärpät Oulu, Fín.), Michal Čajkovský (Avtomobilist Jekaterinburg, Rus./KHL), Peter Čerešňák (HC Škoda Plzeň, ČR), Ján Brejčák (MODO Hockey, Švéd.), Dominik Graňák (Rögle BK/Švéd.)Útočníci: Martin Bakoš (Červená hviezda Kchun-lun, Čína/KHL), Michael Vandas (HC Vítkovice, ČR), Adam Lapšanský (Ravensburg Towerstar, Nem.), Vladimír Dravecký (HC Oceláři Třinec, ČR), Patrik Svitana (HK Poprad), Tomáš Hrnka (HC Škoda Plzeň, ČR), Miroslav Preisinger (HC Plzeň), Libor Hudáček (Örebrö HK, Švéd.), Marek Bartánus (HC Košice), Jakub Suja (HC Košice), Patrik Lušňák (HKM Zvolen), Lukáš Cingel (HC Sparta Praha, ČR), Andrej Kudrna (HC Sparta Praha, ČR), Marek Hovorka (MsHK Doxxbet Žilina), Andrej Šťastný (HC Slovan Bratislava/HK Dukla Trenčín)Róbert Švehla (generálny manažér), Zdeno Cíger (tréner), Miroslav Miklošovič (asistent trénera), Július Šupler (asistent trénera), Peter Kosa (tréner brankárov), Rastislav Ladecký (výstrojový manažér), Róbert Bereš (kondičný tréner), Viktor Fábik, Andrej Foltýn (fyzioterapeuti), Ľuboš Ondrejka (masér), MUDr. František Okál (lekár), Igor Andrejkovič (videoanalytik), Roman Ulehla (team manažér), ,