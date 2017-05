Aktualizované: Opozícia chcela v parlamente odvolávať Danka, program schôdze neprešiel

.





Smer-SD avizoval, že schôdzu nepodporí

Na otváranie obálok upozornil Matovič

Vyjadrenie Guspana

BRATISLAVA 4. mája (WebNoviny.sk) - Mimoriadne zvolaná 16. schôdza Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa opozícia chcela pokúsiť o odvolávanie predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) za otváranie listových zásielok adresovaných poslancom NR SR, bola veľmi rýchla.. Aby mohla byť schôdza otvorená, v pléne musela byť prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a z nich by muselo otvorenie rokovania podporiť nadpolovičná väčšina. V parlamente síce bol dostatok zákonodardcov, prezentovalo sa ich 123, ale z nich väčšina program schôdza nepodporila podporilaPredseda Smeru-SD Robert Fico už vopred avizoval, že Smer-SD nepodporí program mimoriadnej schôdze NR SR, na ktorej chce opozícia odvolať predsedu NR SR Andreja Danka. „Považujem za absolútne nemiestne takto zneužívať inštitúty odvolávania v parlamente,“ povedal minulý týždeň.„Nevidím absolútne žiadny dôvod na mimoriadnu schôdzu o odvolávaní predsedu parlamentu. Smer nedovolí, aby tu niekto utilitárne zneužíval inštitúty odvolávania na zvyšovanie politickej nervozity. Smer nikdy nepodporí takúto schôdzu. Keďže na tejto schôdzi sa musí schvaľovať program, Smer nikdy nepodporí schválenie programu, teda sa nebude konať. Toto je politika nenávisti opozície. Opozícia nič iné nemá,“ vyhlásil Fico.O otváraní obálok v utorok 25. apríla informoval predseda hnutia OĽaNO-NOVA Igor Matovič.Informoval, že v Rozhodnutí na zabezpečenie manipulácie s doručenými zásielkami v súvislosti s výskytom zásielok s nebezpečným materiálom zo 7. apríla, ktoré vydal vedúci Kancelárie NR SR Daniel Guspan, sa píše, že zamestnanci podateľne sú povinní „otvoriť obyčajné listové zásielky adresované na poslanca NR SR, pri ktorých nie je uvedený odosielateľ alebo je odosielateľom fyzická osoba“.Následne takúto obálku dostane poslanec otvorenú s pečiatkou „Otvorené z bezpečnostných dôvodov“. Ďalej z rozhodnutia vyplývalo, že „zásielky, ktoré obsahujú vulgarizmy alebo majú dehonestujúci charakter, zamestnanec podateľne nezaeviduje ani nepostúpi adresátovi, ale ich na tri mesiace odloží a po tejto lehote skartuje“. Podľa opozície je za rozhodnutie zodpovedný Danko.Národná rada minulý týždeň informovala, že kancelár Daniel Guspan toto rozhodnutie pozastavil. „Napriek tomu, že bodom č. 5 sme v dobrom úmysle chceli pomôcť poslancom s poštou s vulgárnym obsahom, realizácia tohto bodu bude až do poslaneckého grémia pozastavená. Všetka pošta s dehonestujúcim obsahom bola už poslancom rozdistribuovaná. Až po prerokovaní sporného bodu na poslaneckom grémiu sa dohodne, ako ďalej postupovať s poštou, ktorú si nikto nechce prebrať. Odmietam všetky tvrdenia o tom, že predseda parlamentu Andrej Danko rozhodol o tomto nariadení, alebo akýmkoľvek spôsobom zasahuje do korešpondencie poslancov, keďže prijímanie akýchkoľvek rozhodnutí Kancelárie NR SR nie je v žiadnej kompetencii predsedu NR SR. Zároveň dôrazne odmietam klamstvá, že korešpondencia poslancov je čítaná zamestnancami Kancelárie Národnej rady SR,“ napísal Guspan vo vyhlásení.