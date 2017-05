Aktualizované: Český premiér Sobotka demisiu nepodá, navrhne odvolanie Babiša

.





Spor sa naplno ukázal na hrade

Zeman sa nebude ponáhľať

PRAHA 5. mája (WebNoviny.sk) - Český premiér Bohuslav Sobotka dnes na tlačovej konferencii po zasadaní užšieho vedenia ČSSD uviedol, že nepodá demisiu, ktorú v predchádzajúcich dňoch avizoval, a zvolí iné riešenie.Dôvodom je podľa neho vybočenie prezidenta Miloša Zemana z ústavných zvyklostí a praxe. Zeman totiž mienil demisiu pochopiť len ako výmenu predsedu vlády, nie ako pád celého kabinetu, informoval spravodajský server iDNES.cz.Namiesto demisie premiér na Pražský hrad odošle návrh na odvolanie ministra financií a podpredsedu vlády Andreja Babiša. Vládna kríza v ČR sa začala, keď Sobotka avizoval demisiu vlády pre signály prezidenta Zemana, že neprijme odvolanie vicepremiéra Andreja Babiša, zaťaženého aférami s jeho firmami či s nákupom korunových dlhopisov.Sobotka sa rozhodol podať demisiu celej vlády, prezident ale naznačil, že by ju z rúk premiéra nemusel v rozpore s ústavnými zvyklosťami i svojou vlastnou predchádzajúcou praxou prijať. Namiesto toho by ju chápal čisto ako výmenu premiéra. To je ale pre Sobotku, ktorý chce z vlády dostať Andreja Babiša, neprijateľné.Spor oboch politikov sa naplno ukázal vo štvrtok na Pražskom hrade, kam prišiel premiér informovať prezidenta o ďalších krokoch. Zeman ho prekvapil pripravením aranžmánu na prijatie demisie a v tomto duchu sa aj správal, keď Sobotkovi formálne poďakoval za prácu vo funkcii premiéra.Keď premiér povedal, že demisiu zatiaľ nepodáva, prezident sa počas jeho príhovoru otočil chrbtom a odkráčal."Zúfalí ľudia robia zúfalé veci. Zúfalý premiér sa práve usiluje stiahnuť do bahna celú republiku. Názory mení B. Sobotka takmer každú hodinu. Takže radšej počkáme, či si svoj najnovší premet zasa nerozmyslí," napísal na Twitteri v reakcii na najnovší vývoj na českej politickej scéne Zemanov hovorca Jiří Ovčáček.Pre iDNS.cz Ovčáček uviedol, že Zeman sa nebude ponáhľať. "Počká, či sa názor pána premiéra zase nezmení. Ukázalo sa, že slová pána premiéra neplatia. Pán prezident má teraz pred sebou dôležité návštevy Libereckého kraja aj Čínskej ľudovej republiky. Potom si analyzujeme situáciu a pravdepodobne si počkáme na doručenie príslušného dokumentu od pána premiéra," povedal.Na otázku, či odvolá Babiša v prípade, že na tom Sobotka bude trvať, Ovčáček odpovedal, že sa prezident s Babišom určite stretne., ,