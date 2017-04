Aktivity mládeže by mali byť financované aj z hazardu, navrhujú poslanci OĽaNO-NOVA

BRATISLAVA 23. apríla (WebNoviny.sk) - Poslanci NR SR za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO-NOVA) navrhujú vytvorenie právneho rámca, na základe ktorého bude rad mládežníckych aktivít vrátane mládežníckych organizácií spolufinancovaný ďalším novým finančným zdrojom, a to odvodom z prevádzkovania hazardných hier.



Vyplýva to z dôvodovej správy návrhu novely zákona o podpore práce s mládežou, ktorý poslanci predkladajú na májovú schôdzu parlamentu. Ako predkladatelia uvádzajú, jednou z najambicióznejších úloh ministerstva školstva v tomto volebnom období je príprava návrhu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý v 10-ročnom výhľade pokryje dlhodobé zámery a ciele Slovenska v oblasti výchovy a vzdelávania..



„V rámci prebiehajúcich príprav programu tzv. Učiace sa Slovensko, panuje všeobecná zhoda okrem iného aj v tom, že systém vzdelávania by mal byť taký, aby súčasťou učenia sa každého jednotlivca bolo aj formovanie systému hodnôt a postojov, ktoré vychádzajú z princípov demokratického spoločenského poriadku a základných práv a slobôd,“ uvádzajú s tým, že formálne vzdelávanie je významnou, nie však jedinou formou zmysluplného učenia sa, lebo človek sa učí aj prostredníctvom neformálneho vzdelávania a neformálnym učením sa.





Nedostatky spojené s príliš formálnym vzdelávaním a slabou výchovou k hodnotám napomáha odstraňovať podľa OĽaNO najmä práca s mládežou a rozvoj rôznych mládežníckych aktivít, ako aj činnosť mládežníckych organizácií, ktoré s mladými ľuďmi otvárajú spoločenské a hodnotové témy, vzdelávajú ich a učia ich zručnostiam, ktoré dnes v škole nedokážu nadobudnúť. Takéto aktivity vypĺňajú dôležitú medzeru v štátnom vzdelávaní.



"Napriek tomu je ich financovanie značne podhodnotené. Na hodnotové vzdelávanie a prácu s mládežou bolo v roku 2014 vyčlenených v rámci podpory mládežníckych organizácií len 1,6 mil. eur zo 187,4 mil. eur, čo predstavuje 0,86% z objemu peňazí na podporu aktivít mimo vyučovania. Do času, kým bude systém vzdelávania schopný adekvátneho poskytnutia služieb zastrešovaných napríklad aj mládežníckymi organizáciami, je zvýšenie podpory pre prácu s mládežou nevyhnutné," dodávajú s tým, že takéto zvýšenie podpory je možné formou odvodu z niektorých vybraných hazardných hier podobne, ako tomu je pri podpore športu formou odvodu z prevádzkovania lotérií.