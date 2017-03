Aktivisti v USA zorganizovali akciu Deň bez ženy

Americké učiteľky pracujúce v školách na východe Spojených štátov neprišli v stredu do práce. Tieto ženy sa zapojili do celoamerickej kampane....

WASHINGTON 8. marca (WebNoviny.sk) - Americké učiteľky pracujúce v školách na východe Spojených štátov neprišli v stredu do práce. Tieto ženy sa zapojili do celoamerickej kampane s názvom Deň bez ženy, ktorú pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (MDŽ) zorganizovalo hnutie Ženský pochod.



MDŽ si v stredu ženy po celých Spojených štátoch pripomínajú rôznymi pochodmi a inými podujatiami. Obe pohlavia si na znak lásky a pokory na seba vzali oblečenie červenej farby..





Ženy vládnu základným školám



V dôsledku štrajku učiteliek a ďalších pracovníkov škôl sa v stredu podľa amerických médií neučí vo viacerých oblastiach štátov Maryland, Severná Karolína, Virgínia a New York. Hlavné americké odborové zväzy učiteľov oznámili, že do štrajkov sa dnes zapoja aj menšie lokálne odbory.



Štrajk má verejnosť upozorniť na význam žien pre oblasť vzdelávania. Zo štatistík OSN vyplýva, že až 87 percent všetkých učiteľov na základných školách v USA sú ženy.



Stovky žien sa zišli v stredu v blízkosti Bieleho domu vo Washingtone, aby si pripomenuli deň, ktorý je poctou sociálnym, hospodárskym, kultúrnym a politickým úspechom žien. Pochody vo Washingtone majú tiež upriamiť pozornosť na politiku prezidenta USA Donalda Trumpa v oblasti interrupcií.



Okrem Washingtonu sú na stredu naplánované napríklad zhromaždenia v New Yorku, Filadelfii, Baltimore, Milwaukee, Washingtone a Berkeley v Kalifornii. Viacero firiem a inštitúcií plánovalo dať dnes svojim ženským pracovníčkam deň voľna.



Žiadna práca, žiadne nakupovanie



Kampaň Deň bez ženy vyzývala Američanky, aby dnes nevykonávali žiadnu platenú alebo neplatenú prácu a aby tiež nenakupovali v internetových alebo kamenných obchodoch, ale aby namiesto toho vyšli do ulíc a zapojili sa do pochodov alebo podporili miestne aktivistické skupiny. Majú sa takto zjednotiť a zapojiť sa do "jednodňovej demonštrácie na vyjadrenie ekonomickej solidarity".



Ženy a muži si tiež v stredu na znamenie lásky a obety mali na seba vziať oblečenie červenej farby.



Prezident Trump zverejnil na Twitteri odkaz k stredajšiemu MDŽ, v ktorom požiadal svojich prívržencov, aby sa k nemu pripojili a takisto si "uctili zásadnú rolu žien" v Spojených štátoch i po celom svete. Trump v tvíte napísal, že má "obrovskú úctu voči ženám a mnohým úlohám, ktoré vykonávajú a ktoré sú životne dôležité pre fungovanie spoločnosti i ekonomiky".



Podujatie Deň bez ženy je prvou veľkou akciou tohto druhu v USA od celonárodných pochodov z 21. januára, ktoré po Trumpovej inaugurácii prilákali milióny účastníkov na protest proti mizogýnii (nenávisti voči ženám), nerovnosti a utlačovaniu žien.