Ako v zdraví prežiť veľkonočné sviatky Tu je pár rád od odborníkov

BRATISLAVA 13. apríla (WebNoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil pre verejnosť sériu odporúčaní, ako v zdraví prežiť veľkonočné sviatky.Ako agentúru SITA informovala Jozefína Kaššová z komunikačného referátu ÚVZ, obdobie pôstu je na konci a mnohí sa tešia na lahôdky neodmysliteľne späté s Veľkou nocou, ako napríklad vajíčka a jedlá z nich, šunka, údené mäso či majonézový šalát. Podľa ÚVZ je v tejto súvislosti dôležité osvojiť si správne pravidlá ich prípravy a skladovania. ."V stravovaní počas sviatkov nič nepreháňajte. Okrem žlčníkového záchvatu ako odplaty za prejedanie sa vás môže poriadne vyšťaviť aj nepríjemná hnačka. Najčastejšie býva príčinou salmonelóza, ale aj kampylobakteriálne infekcie a ďalšie, ktoré môže mať na svedomí práve vaše obľúbené jedlo," upozorňuje ÚVZ.Nedostatočná hygiena pri príprave jedál a nesprávne skladovanie potravín, hotových alebo rozpracovaných jedál, napomáhajú podľa hygienikov premnoženiu nebezpečných mikroorganizmov a plesní."Voľným okom na pochúťkach nemusíte zbadať žiadne zmeny, no pre organizmus môžu byť nebezpečné. Myslite na to najmä pri mäse a ostatných živočíšnych potravinách. Sú rizikovejšie ako iné potraviny, pretože sa v nich omnoho radšej ako v iných premnožia a rastú mikroorganizmy," konštatuje ÚVZ.Hygienici pripomínajú, že v kuchyni je obľúbeným miestom baktérií kuchynský drez a pomôcky na umývanie riadu."Udržiavajte ich v čistote pred každou prípravou jedla, ale aj počas nej, dôkladne si umývajte ruky. Rovnako si dajte záležať na poriadnom čistení pracovnej dosky, kuchynského náčinia, nekrájajte na jednej doske mäso a potom i ostatné potraviny, zeleninu či ovocie. Potraviny, ovocie i zeleninu čistite a krájajte na to určenými nožmi alebo strúhadlami, náradie nemiešajte a udržujte ho vždy čisté," zdôrazňujú hygienici.Pokiaľ ide o mäso, znečistenie od krvi je potrebné opláchnuť pod tečúcou pitnou vodou, ale nenamáčať ho vo vode."V umytom mäse sa mikroorganizmy veľmi rýchlo rozmnožujú. Pri jeho tepelnom opracovaní dodržiavajte čas a správnu teplotu, ktorá zničí takmer všetky nebezpečné mikroorganizmy. Surové mäso, hydinu, prípadne morské živočíchy vždy oddeľte od ostatných potravín," zdôrazňuje ÚVZ.V prípade vajíčok sa podľa hygienikov pred použitím nemajú umývať. "Pomohli by ste tým rozšíreniu mikróbov. Ušpinené, väčšinou z domácich chovov, stačí utrieť suchou handričkou. Dbajte na ich správne rozbíjanie, aby sa neznečistil vaječný obsah. Jedlá s vajíčkami dôkladne tepelne spracujte. Trvanlivosť vajíčka je 28 dní od znesenia," uvádza ÚVZ.V prípade šunky je podľa hygienikov dobré dať si záležať na jej výbere. "V obchodoch si môžete vybrať dusenú, údenú, tepelne opracovanú a surovú sušenú. Šunka musí byť vyrobená zo svaloviny stehna. Kvalitnejšia by mala mať aspoň 75 percent mäsa, jasne ružovú farbu a jasné kontúry svalu. Ak sa svalovina pri jej výrobe rozseká na jemno a pridajú sa náhrady a prídavné látky, po tepelnom opracovaní sa spoja do homogénnej hmoty a kontúry svaloviny neuvidíte," odporúča ÚVZ..V prípade údeného mäsa odporúčajú hygienici vybrať radšej menej zaúdené a v každom prípade ho pred konzumáciou uvariť.Riziková môže byť podľa hygienikov aj domáca majonéza z čerstvých slepačích vajec. "Ak sa predsa rozhodnete pre domácu majonézu, použite čerstvé suroviny a pripravte len toľko jedla, koľko priamo skonzumujete. Bezpečnejšia je však priemyselne vyrobená majonéza, ktorá je pasterizovaná," konštatuje ÚVZ.Zároveň hygienici odporúčajú, ako najideálnejšie skladovať potraviny. "Majonézu, studené omáčky, dresingy a nátierky, ktoré ste nespotrebovali, uskladňujte pri teplote 0-4 stupne Celzia najviac 48 hodín. Zeleninové a cestovinové šaláty, či uvarenú ryžu pri teplote 0-4 stupne Celzia najviac 12 hodín. Obložené misy a chlebíčky pri teplote 0-4 stupne Celzia 6 hodín. Uvarené jedlá neskladujte príliš dlho ani v chladničke – najviac 48 hodín pri teplote do 5 stupňov Celzia. Potraviny nerozmrazujte pri izbovej teplote, ale v chladničke a už rozmrazené nezmrazujte znova," dodáva ÚVZ.