Ako na Lotyšov Hrať jednoducho a premieňať šance, myslí si Bližňák

KOLÍN NAD RÝNOM 6. mája (WebNoviny.sk) - Slovenskí hokejoví reprezentanti sa po sobotňajšej nečakanej strate bodu v súboji s Talianskom () musia čo najskôr otriasť, už v nedeľu 7. mája o 20.15 h ich totiž v Lanxess Arene v nemeckom Kolíne nad Rýnom čaká druhý duel základnej A-skupiny.



Lotyši porazili Dánov .



Proti zverencom trénera Zdena Cígera nastúpi výber Lotyšska , ktorý si a spravil si chuť pred pokračovaním v turnaji.



"Bude to opäť veľmi náročný súper. Majú kvalitnejší útok ako Taliani. Budeme musieť byť stopercentní v defenzíve a nepúšťať ich do brejkov a prečíslení,“ povedal skúsený obranca Michal Sersen.









Obaja súperi majú na oddych približne rovnaký čas, Lotyši však predsa len o štyri hodiny viac. "Šampionát sa hrá takto už niekoľko rokov. Každý tím má podobný program, Lotyši hrali tiež v sobotu. Majú na prípravu približne toľko času na prípravu aj oddych ako my. Ideme ďalej a chceme brať ďalšie body,“ poznamenal.



Bude to tvrdý boj



Slovensko a Lotyšsko doteraz absolvovali 27 vzájomných zápasov, v štrnástich prípadoch sa tešil tím SR a osemkrát ten lotyšský .









V nedeľu urobia hokejisti spod Tatier všetko pre to, aby potešili fanúšikov. "Musíme hrať jednoducho a premieňať šance. Ťažko sa už presadzuje v rovnovážnom stave, rozhodujú presilovky a oslabenia. Na tom musíme popracovať,“ myslí si útočník Mário Bližňák.









Autor prvého gólu slovenského mužstva na tohtoročnom šampionáte Michel Miklík vie, že v nedeľu čaká na jeho tím opäť tvrdý boj. "Dnešok potvrdil, že ľahké zápasy nás na majstrovstvách sveta nečakajú. Musíme hrať úplne inak ako v sobotu, takto to nepôjde,“ povedal Miklík.



Kouč Cíger v sobotu večer po hodnotení spomenutého duelu s Talianmi pred ďalším súbojom povedal: "Verím, že víťazstvo v predĺžení chlapcov posilní a v nedeľu proti Lotyšom budú hrať lepší hokej.“