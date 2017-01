Ako hlasovali Kozák, Škrtel a Weiss v ankete The Best 2016

Zverejnené výsledky hlasovania v ankete The Best 2016 o najlepšieho hráča roka, ktorú organizovala Medzinárodná futbalová federácia (FIFA)....

BRATISLAVA 10. januára (WebNoviny.sk) - Zverejnené výsledky hlasovania v ankete The Best 2016 o najlepšieho hráča roka, ktorú organizovala Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) a v pondelok v nej triumfoval Portugalčan Cristiano Ronaldo, opäť priniesli niekoľko zaujímavých názorov. Tréner slovenskej reprezentácie Ján Kozák zaradil na prvé miesto Ronalda, na druhé Lionela Messiho a na tretie Garetha Bala. Pre kapitána SR Martina Škrtela bol najlepší jeho niekdajší spoluhráč z FC Liverpool Luis Suárez, nasledovali Sergio Ramos a Ronaldo.



védsky kapitán Granqvist vynechal Messiho



Messi hlasoval za spoluhráčov z FC Barcelona (Luis Suárez, Neymar, Andrés Iniesta), Cristiano Ronaldo bez výnimky za kolegov z Realu Madrid (Gareth Bale, Luka Modrič, Sergio Ramos). Ronalda podporili maximálnym počtom bodov Madridčania James Rodríguez, Luka Modrič aj Sergio Ramos, Turek Arda Turan z Barcelony uprednostnil Messiho.



Kapitán Anglicka Wayne Rooney zaradil na tretie miesto krajana Jamieho Vardyho z Leicestru, pre Francúza Huga Llorisa bol najlepší Antoine Griezmann. Brankár Bayernu Mníchov a Nemecka Manuel Neuer utvoril hlasovací lístok iba zo svojich spoluhráčov (Toni Kroos, Mesut Özil, Robert Lewandowski). Poliak Lewandowski pred Balom a Ronaldom uprednostnil Neuera.



Kapitán Španielska a Realu Madrid Sergio Ramos zaradil za Ronalda konkurentov z Barcelony - Messiho a Andrésa Iniestu, ktorý je aj jeho spoluhráč v národnom tíme. Švédsky kapitán Andreas Granqvist vynechal Messiho, na prvé miesto zaradil Zlatana Ibrahimoviča. Walesan Bale bol najlepší podľa jeho kapitána z reprezentácie Ashleyho Williamsa.



Na lístku kouča Argentíny Bauzu chýbal Ronaldo



Aj tréneri národných mužstiev vyjadrili svoje preferencie. Na lístku kouča Argentíny Edgarda Bauzu chýbal Ronaldo, nie však Messi a Sergio Agüero. Tréner Čile Juan Antonio Pizzi dal na prvú pozíciu Alexisa Sáncheza, iné mená neuviedol. Zázrak z Leicestru zrejme imponoval lodivodovi Taiwanu Kazuovi Kurodovi (Jamie Vardy, NGolo Kanté, Cristiano Ronaldo).



Francúz Didier Deschamps podporil krajana Griezmanna, slovenský kouč Gruzínska Vladimír Weiss starší za Messiho a Ronalda zaradil Bala. Joachim Löw mal čisto nemecký hlasovací lístok s Tonim Kroosom, Mesutom Özilom a Manuelom Neuerom. Talian Giampiero Ventura uprednostnil Gianluigiho Buffona, tréner Palestíny Abdel Nasser Barakat Riyada Mahreza a Poliak Adam Nawalka Lewandowského.



Kormidelník portugalských úradujúcich majstrov Európy Fernando Santos nepochybuje o kráľovi Cristianovi, tréner ostrovného štátu Samoa Scott Easthope áno (Alexis Sánchez, Paul Pogba, Dimitri Payet). Kouč Švédska Jan Andersson podporil Zlatana Ibrahimoviča, kormidelník Walesu Chris Coleman Garetha Bala.



Ako hlasovali v ankete The Best 2016:



SLOVÁCI



Ján Kozák (tréner SR): 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Gareth Bale



Martin Škrtel (kapitán SR): 1. Luis Suárez, 2. Sergio Ramos, 3. Cristiano Ronaldo



Michal Zeman (redaktor denníka Pravda): 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Antoine Griezmann



KAPITÁNI REPREZENTÁCIÍ



Lionel Messi (Arg.): 1. Luis Suárez, 2. Neymar, 3. Andrés Iniesta



Cristiano Ronaldo (Portug.): 1. Gareth Bale, 2. Luka Modrič, 3. Sergio Ramos



Henrich Mchitarjan (Arm.): 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Antoine Griezmann



Eden Hazard (Belg.): 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Antoine Griezmann



Edin Džeko (Bos. a Herc.): 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Luis Suárez



Dani Alves (Braz.): 1. Lionel Messi, 2. Neymar, 3. Luis Suárez



James Rodríguez (Kol.): 1. Cristiano Ronaldo, 2. Luka Modrič, 3. Gareth Bale



Luka Modrič (Chor.): 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Gareth Bale



Wayne Rooney (Angl.): 1. Cristiano Ronaldo, 2. Luis Suárez, 3. Jamie Vardy



Hugo Lloris (Fr.): 1. Antoine Griezmann, 2. Lionel Messi, 3. Cristiano Ronaldo



Pierre-Emerick Aubameyang (Gab.): 1. Neymar, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Lionel Messi



Manuel Neuer (Nem.): 1. Toni Kroos, 2. Mesut Özil, 3. Robert Lewandowski



Gianluigi Buffon (Tal.): 1. Lionel Messi, 2. Gareth Bale, 3. Cristiano Ronaldo



Michael Mifsud (Malta): 1. Andrés Iniesta, 2. Neymar, 3. Alexis Sánchez



Mehdi Benatia (Maroko): 1. Gianluigi Buffon, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Neymar



Arjen Robben (Hol.): 1. Cristiano Ronaldo, 2. Toni Kroos, 3. Robert Lewandowski



Robert Lewandowski (Poľ.): 1. Manuel Neuer, 2. Gareth Bale, 3. Cristiano Ronaldo



Sergio Ramos (Šp.): 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Andrés Iniesta



Andreas Granqvist (Švéd.): 1. Zlatan Ibrahimovič, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Gareth Bale



Arda Turan (Tur.): 1. Lionel Messi, 2. Neymar, 3. Andrés Iniesta



Diego Godín (Urug.): 1. Luis Suárez, 2. Antoine Griezmann, 3. Andrés Iniesta



Ashley Williams (Wal.): 1. Gareth Bale, 2. Lionel Messi, 3. Robert Lewandowski



Abdelatif Bahdari (Pales.): 1. Riyad Mahrez, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Lionel Messi



TRÉNERI REPREZENTÁCIÍ



- v zátvorke krajina, ktorú vedie, nie národnosť trénera



Edgardo Bauza (Arg.): 1. Lionel Messi, 2. Sergio Agüero, 3. Antoine Griezmann



Juan Antonio Pizzi (Čile): 1. Alexis Sánchez, 2. (neuviedol), 3. (neuviedol)



Marcello Lippi (Čína): 1. Cristiano Ronaldo, 2. Antoine Griezmann, 3. Gianluigi Buffon



Kazuo Kuroda (Taiw.): 1. Jamie Vardy, 2. N'Golo Kanté, 3. Cristiano Ronaldo



Gareth Southgate (Angl.): 1. Cristiano Ronaldo, 2. Antoine Griezmann, 3. N'Golo Kanté



Didier Deschamps (Fr.): 1. Antoine Griezmann, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Lionel Messi



Vladimír Weiss starší (Gruz.): 1. Lionel Messi, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Gareth Bale



Joachim Löw (Nem.): 1. Toni Kroos, 2. Mesut Özil, 3. Manuel Neuer



Giampiero Ventura (Tal.): 1. Gianluigi Buffon, 2. Manuel Neuer, 3. Cristiano Ronaldo



Abdel Nasser Barakat (Pales.): 1. Riyad Mahrez, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Lionel Messi



Adam Nawalka (Poľ.): 1. Robert Lewandowski, 2. Antoine Griezmann, 3. Manuel Neuer



Fernando Santos (Portug.): 1. Cristiano Ronaldo, 2. Gareth Bale, 3. Antoine Griezmann



Scott Easthope (Samoa): 1. Alexis Sánchez, 2. Paul Pogba, 3. Dimitri Payet



Julen Lopetegui (Šp.): 1. Lionel Messi, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Sergio Ramos



Jan Andersson (Švéd.): 1. Zlatan Ibrahimovič, 2. Lionel Messi, 3. Cristiano Ronaldo



Óscar Tabárez (Urug.): 1. Luis Suárez, 2. Lionel Messi, 3. Cristiano Ronaldo



Chris Coleman (Wal.): 1. Gareth Bale, 2. Alexis Sánchez, 3. Jamie Vardy

