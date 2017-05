Ako a kde si dnes môžete požičať



Požičať si dnes človek môže doslova kdekoľvek. Na webe, u nebankoviek, , od komunitných portálov, ktoré ponúkajú takzvané peer-to-peer pôžičky od ľudí ľuďom, ale aj u predajcu elektroniky či áut. Pozrime sa, aké možnosti máme a porovnajme si ich výhody a nevýhody.



Tieto pôžičky ponúkajú najmä, ale dostanete ich aj inde. Ich výhoda spočíva v tom, že sú zvyčajne bezúčelové, takže peniaze môžete použiť na hocičo od kúpy auta, cez práčku až po dovolenku. v bankách sa pohybujú od 3,5% do 9%. Ich prehľad . Výhodou je, že si tak môžete požičať vyššiu sumu (aj niekoľko tisíc eur) a splácať ju po malých čiastkach dlhšie obdobie - od niekoľkých mesiacov až po 8 rokov. Tu si však treba uvedomiť, že čím dlhšie úver splácate, tým viac ho preplatíte. Preto sa hodí na drahšie veci ako napríklad na rekonštrukciu bytu. Nevýhodou je tohto typu pôžičky je, že si budú preverovať váš príjem a schopnosť úver splácať. Takže jeho vybavenie môže trvať dlhšie a zrejme ho nevybavíte na počkanie..



Táto pôžička je naviazaná . Ak na ňom máte pravidelný príjem, banka vám bude viac veriť a ponúkne vám možnosť povoleného prečerpania - teda že môžete ísť na vašom účte do mínusu. Táto lákavá ponuka sa vám objaví v, v e-maile alebo vám zavolá priamo pracovník banky. Ponuka má však svoje nástrahy v podobe vysokého úroku.



Banky si na tomto úvere účtujú úroky aj do 20% ročne. Vy síce platíte úrok len za dni, počas ktorých máte účet prečerpaný - keď ste však v mínuse príliš dlho, môže vás to na úrokoch stáť desiatky až stovky eur ročne, samozrejme podľa výšky prečerpanej sumy. Odborníci preto radia využívať povolené prečerpanie len na preklenutie krátkodobého výpadku finančných prostriedkov.



v podstate funguje ako bežná debetná , no peniaze sa vám nesťahujú z vášho bežného účtu, ale zo špeciálneho kreditného – na platenie teda nepoužívate vlastné peniaze. Kreditné karty banky ponúkajú radi, keďže sú pre ne zdrojom príjmov z poplatkov aj z úrokov.



Klient platí jednak za jej vydanie a tiež za jej používanie (na mesačnej či ročnej báze) – a to niekoľko desiatok eur podľa typu karty. Napríklad v zaplatíte za základnú kreditku 12 eur za rok, za štandardnú 24 eur ročne. V a vo stojí štandardná kreditka 30 eur na rok. Poplatok za zlaté kreditné karty sa šplhá až k 100 eurám za rok. Porovnanie kreditných kariet a poplatkov za ne si môžete .



Na kreditkách sú úroky tiež vysoké - siahajú až po 20% a navyše vám za omeškanú platbu hrozí aj ďalších 5% penále. Kreditka má však jednu veľkú výhodu. Požičanú čiastku môže vrátiť v rámci bezúročného obdobia (od 40 do 55 dní podľa banky), takže ak patríte medzi disciplinovaných klientov, neplatíte navyše nič. Ak však po skončení bezúročného obdobia nevyrovnáte celý svoj dlh, či v horšom prípade na splátku kreditky úplne zabudnete, platíte úroky z čerpania úveru hoci aj za jeden deň.



Leasing sa najčastejšie využíva na kúpu auta a túto formu úveru zvyčajne využívajú živnostníci či firmy (eseročky či akciovky). Základným rozdielom medzi leasingom a je, že pri spotrebnej pôžičke sa stávate vlastníkom vozidla okamžite a postupne splácate . Pri leasingu auto nekúpite hneď, ale si ho od leasingovej spoločnosti iba prenajmete. Oficiálnym majiteľom nového auta sa stávate až po jeho úplnom splatení.



Lízing je vhodný pre živnostníkov alebo firmy, pretože prináša daňové výhody (napr. zrýchlené odpisovanie), pričom odpisy auta si môžete dať do nákladov. Leasing sa tiež zvyčajne poskytuje na kratšiu dobu od 3-5 rokov, kým spotrebný úver si môžete zobrať aj na dlhšie obdobie.



Ďalším dôležitým faktorom pri rozhodovaní je to, že auto na leasing musíte mať poistené aj havarijne, zatiaľ čo pri spotrebnom úvere nie (takže vám stačí lacnejšie PZP). Tak môžete ušetriť niekoľko stoviek eur ročne.



Ak nakupujete na splátky, beriete si v podstate , no od nebankovej spoločnosti. Obchodníci totiž spolupracujú s rôznymi splátkovými firmami akými sú Quatro, Home Credit či Triangel. Tieto firmy vám ponúkajú rýchle vybavenie úveru priamo v predajni, nízke splátky a dokonca dopravu tovaru zadarmo. Nebankovky sa špecializujú najmä na nízke úvery v niekoľko stovkách eur, napríklad na práčku či televízor.



Úroky pri týchto pôžičkách sú však dosť vysoké - pohybujú sa od 10% do 20% ročne. Navyše by ste si mali dávať pozor na sankčné úroky z omeškania, ktoré sú tiež vysoké. Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) - teda to, čo skutočne za úver zaplatíte - tak môže byť vyššia ako 20%.



I keď niektoré nebankovky ponúkajú aj splátky bez navýšenia či nulové úroky, treba byť opatrný. Zvyčajne majú podmienku, že tovar musíte splatiť veľmi rýchlo, často do niekoľkých mesiacov. Ak sa vám to nepodarí, platíte bežné úroky, ktoré sa šplhajú až k 20%.



Úver priamo v predajni ste si kedysi vedeli vybaviť len s občianskym preukazom, bez dokladovania príjmov. Dnes, po sprísnení pravidiel NBS-kou, už musia aj nebankovky od vás žiadať potvrdenie o príjmoch.



Výhody a nevýhody jednotlivých pôžičiek



- môžnosť získať vyššiu sumu úveru



- dlhšia doba splatnosti



- nižšia mesačná splátka



- každý mesiac splácate rovnakú splátku, ktorá sa nemení počas celej splatnosti úveru



- poplatok za poskytnutie



- nutnosť dokladovať príjem



- úroky platíte len z vyčerpanej čiastky



- bez poplatku za poskytnutie



- úver sa automaticky obnovuje



- flexibilita v splácaní



- menšia byrokracia pri vybavovaní



- vysoké úroky



- bezúročné obdobie



- automatická obnova úveru



- vysoké úroky



- vysoký sankčný úrok



- fixný ročný poplatok za kreditku



- menej papierovačiek



- odpisy sú v nákladoch firmy



- auto vlastní leasingovka



- auto na leasing sa tažko predáva



- musíte si platiť havarijné poistenie



- rýchle vybavenie



- nízke splátky



- vysoké úroky



- vysoký sankčný úrok