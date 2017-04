Aké bankové produkty využívate Tento je podľa prieskumu najbežnejším

BRATISLAVA 9. apríla (WebNoviny.sk) - Využívanie bankových služieb je už pre Slovákov samozrejmosťou. Podľa prieskumu spoločnosti GfK totiž v minulom roku využívalo niektorú zo služieb komerčných bánk až 93 % obyvateľstva vo veku od 15 do 79 rokov.





Vyše tretina populácie v tejto vekovej skupine je pritom klientom Slovenskej sporiteľne, druhou najväčšou bankou, čo sa týka počtu klientov, bola VÚB banka s podielom 24 %. Do prvej päťky sa podľa prieskumu dostali aj Tatra banka s podielom 15 %, Poštová banka s podielom 14 % a ČSOB s podielom 10 %.









Z prieskumu GfK ďalej vyplýva, že postupne rastie aj podiel mladých klientov vo veku od 15 do 18 rokov, ktorý stále zostáva najnižší. V minulom roku však už približne 60 % obyvateľov v tejto skupine bolo klientmi niektorej z bánk.



Celkovo pritom klienti bánk využívajú najmä bežný účet, a to až 90 % z nich. Platobné karty využíva viac ako 70 % klientov a služby elektronického bankovníctva používa vyše 60 % zákazníkov. Z ostatných finančných produktov 37 % klientov má nejakú formu bankového úveru alebo pôžičky a takmer polovica ľudí má sporiace produkty od nejakej banky.



Prieskum spoločnosti GfK s názvom Retail banking FMDS sa uskutočnil v roku 2016 online dopytovaním na populácii Slovenska vo veku 15 až 79 rokov.