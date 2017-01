Ak Briti opustia jednotný trh, konzervatívcov opustí donor

LONDÝN 7. januára (WebNoviny.sk) - Vedúci donor Konzervatívnej strany britskej premiérky Theresy Mayovej v sobotu varoval, že prestane vládnucu stranu finančne podporovať, ak v rámci rokovaní o brexite odíde Británia z jednotného trhu Európskej únie. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.



Andrew Cook, predseda strojárskej spoločnosti William Cook, podporil v júnovom referende zotrvanie Británie v EÚ. A povedal, že je pre krajinu rozhodujúce, aby zostala členom jednotného trhu, inak príde o pracovné miesta.



"Za takýchto okolností by som to považoval za nemožné (naďalej finančne podporovať Konzervatívnu stranu, ak by podporila odchod z jednotného trhu)," citoval ho v sobotu denník Times. "...Je veľmi ťažká poskytnúť politický dar strane, keď - hoci ju podporujem ideologicky - neverím, že moje záujmy a moja ideológia sú v zhode s hlavnými stúpencami brexitu," dodal.



Britské hlasovanie o odchode z EÚ, do ktorej vstúpila v roku 1973, rozdelilo krajinu. Mnohí podnikatelia sa obávajú, že ich spoločnosti budú čeliť colných a iným bariéram, ak budú pokračovať v obchodoch s Európou. Maovej strana, ktorú kedysi viedla Margaret Thatcherová, má tradične blízko k podnikateľskej sfére a získava veľkú časť svojich financií od individuálnych darcov.



Premiérka Mayová zatiaľ nepovedala verejne takmer nič o tom, čo by chcela vyjednať v rokovaniach, ktoré budú najzložitejšími, aké Británia viedla od druhej svetovej vojny. Prisľúbila však, že zabezpečí "čo možno najlepší prístup" na európsky trh. Niektorí investori sa však obávajú, že sa vláda rozhodne pre tzv. tvrdý brexit a dá prednosť kontrole imigrácie pred zabezpečením plného prístupu na jednotný trh.



Podľa údajov na webovej stránke volebnej komisie daroval Cook v uplynulých rokoch Konzervatívnej strane vyše milióna libier (1,17 milióna eur), dodal Reuters.