Ajax v semifinále Európskej ligy vyškolil Lyon, pred odvetou má trojgólový náskok

Európska liga - semifinále (prvý zápas )

Zostavy:

AMSTERDAM 3. mája (WebNoviny.sk) - Futbalisti Ajaxu Amsterdam majú v porovnaní s hráčmi Olympique Lyon o dosť bližšie k finále Európskej ligy 2016/2017 po stredajšom úvodnom zápase semifinálovej konfrontácie. Holandské mužstvo potvrdilo svoju silu v domácom prostredí a zvíťazilo nad francúzskym tímom 4:1.Z ostatných 22 súťažných vystúpení na svojom trávniku má Ajax na konte 21 triumfov a jednu remízu. Dosiahol jedenásty úspech v rade pred vlastnými fanúšikmi. Na európskej scéne je bez prehry v ostatných 13 dueloch (8 víťazstiev, 5 remíz). Zverenci Petra Bosza hrali v zostave s vekovým priemerom 22 rokov. .Za Amsterdamčanov sa dvakrát presadil Bertrand Traoré, po jednom zásahu pridali Dán Kasper Dolberg a Nemec Amin Younes. Šancu Lyonu na celkový úspech aspoň čiastočne udržal pred budúcim týždňom pri živote Mathieu Valbuena. Odveta je na programe vo štvrtok 11. mája.Nad štartom 21-ročného Traorého z Burkiny Faso pritom visel otáznik pre problémy so slabinami. Útočník, ktorý je na hosťovaní z FC Chelsea, však napokon nastúpil a bol hlavným tromfom Ajaxu, okrem dvoch zásahov jeden pripravil. Pri zostávajúcich troch góloch asistoval Maročan Hakim Ziyech, podarilo sa mu to ako prvému v semifinále v histórii EL.Štvornásobný európsky klubový šampión Ajax je vo svojom prvom kontinentálnom semifinále od roku 1997 (vtedy to dokonca bola Liga majstrov) a na štadióne Amsterdam ArenA absolvoval premiérový súboj, odkedy funkcionári oznámili pomenovanie štadióna na počesť legendárneho Johana Cruyffa. Ajax naposledy na medzinárodnej úrovni celkovo triumfoval v roku 1995 v LM (predtým 1971, 1972 a 1973). V EL sa presadil v roku 1992.Vo štvrtok 3. mája sa uskutoční prvý duel druhého semifinále Európskej ligy medzi španielskou Celtou Vigo a anglickým Manchestrom United (21.05 h). Finále druhej najprestížnejšej kontinentálnej pohárovej súťaže bude 24. mája vo švédskom Štokholme.25. a 71. Bertrand Traoré, 34. Dolberg, 49. Younes - 66. Valbuena, : 32. De Ligt, 63. Bertrand Traoré - 40. Gonalons, : Rocchi (Tal.): Onana - Tete, Davinson Sánchez, De Ligt, Riedewald - Klaassen, Schöne (71. Van de Beek), Ziyech - Bertrand Traoré, Dolberg (88. Neres), Younes (79. J. Kluivert): Anthony Lopes - Jallet (69. Rafael), NKoulou, Diakhaby, Morel - Tousart (58. Ghezzal), Gonalons - Cornet (76. Lacazette), Tolisso, Valbuena - Fekir