Aj brankár Budaj povedal Cígerovi nie, Slováci na MS v hokeji možno bez hráčov z NHL

TRENČÍN 14. apríla (WebNoviny.sk) - Hokejový brankár Peter Budaj sa nepredstaví na májových majstrovstvách sveta v Kolíne nad Rýnom a Paríži.





Gólman klubu zámorskej NHL Tampa Bay Lightning totiž povedal nie trénerovi národného tímu Zdenovi Cígerovi. Kouč národného tímu to potvrdil v rozhovore pre RTVS: "Tam už je to jasné, povedal nám nie." Budajovi sa v kanadsko-americkej profilige končí zmluva a vo väčšine takých prípadov hokejisti nechcú riskovať zranenie..





Už skôr sa Cígerovi ospravedlnili aj Tomáš Tatar, Marko Daňo, Jaroslav Halák, Marián Hossa či . Hrozí, že Slovensko vstúpi do MS bez jediného hráča zo zámoria.





V hre je prípadný príchod Richarda Pánika, Tomáša Jurča, Andreja Sekeru, Zdena Cháru, Petra Cehlárika, Martina Marinčina či Marka Hrivíka. Všetko však bude záležať od toho, ako sa ich tímom bude dariť v play-off a po vypadnutí aj od ich zdravotného stavu a ochote reprezentovať.