Agresívny vodič vyčíňal, narazil aj do policajtov

BRATISLAVA/RIMAVSKÁ SOBOTA 10. januára (WebNoviny.sk) - Najskôr vyčíňal v mieste bydliska, potom narazil do policajného auta. Incident sa stal v pondelok 9. januára v Rimavskej Sobote. Agresívneho 54-ročného šoféra museli policajti napokon spacifikovať. Ako informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková, informácie o zvláštnom správaní sa 54-ročného muža zaevidovali na linke 112.



Muž z domu odišiel na Jeep Cheroke, následne si auto všimla policajná hliadka na Rožňavskej ulici. Výzvy policajtov na zastavenie vodič ignoroval, bezohľadne pokračoval v rýchlej jazde a narazil do policajného vozidla, ktoré malo slúžiť ako barikáda.



Šofér po náraze vystúpil a snažil sa ujsť. Policajti ho niekoľkokrát vyzvali, aby zostal stáť, a to aj pod hrozbou použitia zbrane. Pretože neuposlúchol, policajti použili donucovacie prostriedky. Mužovi alkohol nezistili. Momentálne je zadržaný. Podozrivý je zo spáchania útoku na verejného činiteľa. Viac informácií nie je možné poskytnúť, dodala Kováčiková.