Agentúra Moody’s zlepšila ratingový výhľad Slovenska

BRATISLAVA 10. apríla (WebNoviny.sk) - Ratingová agentúra Moody’s zlepšila odhad vývoja slovenskej ekonomiky a zmenila ratingový výhľad zo stabilného na pozitívny. Samotný dlhodobý rating Slovenska zostáva nezmenený na úrovni A2. Informovalo o tom Ministerstvo financií SR v tlačovej správe.



Rýchlo sa znižujúci deficit verejných financií .



Agentúra vysvetľuje zlepšenie výhľadu najmä očakávaným rýchlym ekonomickým rastom v najbližších troch rokoch a znižujúcim sa dlhom verejného sektora v pomere k veľkosti slovenskej ekonomiky.



V roku 2019 by podľa odhadov Moody’s malo tempo rastu našej ekonomiky dosiahnuť 4 %, a to vďaka zvyšujúcemu sa objemu investícií, rastúcej výrobnej kapacite v automobilovom priemysle, a tiež v dôsledku zvyšujúcej sa kúpnej sily a spotreby domácností. Nezamestnanosť by mala v budúcom roku dosiahnuť úroveň 6,5 %.





Agentúra tiež vyzdvihuje rýchlo sa znižujúci deficit verejných financií, ktorý za rok 2016 vláda odhaduje pod 2 % HDP. V roku 2020 agentúra očakáva, že Slovensko dosiahne vyrovnaný rozpočet.



K znižovaniu dlhu a dosiahnutiu vyrovnaného rozpočtu prispejú úspešné opatrenia vlády na zlepšenie výberu daní a zlepšujúca sa efektívnosť vládnych výdavkov. Podľa odhadov Moody’s by tak vďaka týmto opatreniam a rýchlemu ekonomickému rastu mal verejný dlh do roku 2020 klesnúť na približne 46 % hrubého domáceho produktu.



Komentár ministra Kažimíra



Ratingové rozhodnutie je podporené rýchlou konvergenciou slovenskej ekonomiky k EÚ, zdravým bankovým sektorom, nízkym politickým rizikom a zlepšujúcimi sa verejnými financiami. Na druhej strane agentúra konštatuje, že Slovensko je malá otvorená ekonomika, ktorá je zraniteľná voči externým šokom.



„Hodnotenie Moody’s je odmenou nielen pre nás, ktorí reprezentujeme a staráme sa o verejné financie, ale aj pre celý súkromný biznis, pretože si treba uvedomiť, že rating ovplyvňuje cenu peňazí, výšku úrokov aj pre našich súkromných investorov, pre naše fabriky a pre všetkých tých, ktorí dávajú ľuďom prácu. Takže lepšie hodnotenie je dobrá správa, ktorá nie je ničím iným len odpoveďou na to, že sme na správnej ceste," komentoval zlepšenie ratingového výhľadu minister financií Peter Kažimír.



Agentúra Moody’s je tento rok podľa rezortu financií už tretou agentúrou, ktorá verí slovenskej ekonomike a jej vývoju. Agentúra Standard and Poor’s v januári tohto roku potvrdila Slovensku rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom a Fitch Ratings vo februári potvrdila rating tiež na úrovni A+ so stabilným výhľadom.