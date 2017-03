Afrika dostala digitálnu identitu, má svoju doménu

Afrika získala svoju unikátnu internetovú doménu .africa, ktorá je rovnocenná s bežne používanou doménou .com, informovali v piatok predstavitelia....

ADDIS ABEBA 10. marca (WebNoviny.sk) - Afrika získala svoju unikátnu internetovú doménu .africa, ktorá je rovnocenná s bežne používanou doménou .com, informovali v piatok predstavitelia Africkej únie (AÚ). Predsedníčka komisie AÚ Nkosazana Dlaminiová-Zumová vyhlásila, že čierny kontinent tým "dostal digitálnu identitu".





Nová webová doména "spojí Afriku ako internetovú komunitu", tvrdí AÚ, ktorú cituje spravodajská stanica BBC. V praxi to bude napríklad znamenať, že spoločnosť zaoberajúca sa mobilnými telefónmi si bude môcť vytvoriť webovú adresu www.mobile.africa, čím preukáže svoje obchodné pôsobenie na celom kontinente..



Vytvorenie domény schválila nezisková organizácia ICANN so sídlom v Los Angeles po tom, ako za to intenzívne lobovala Africká únia. Na čele tejto kampane stála firma ZA Central Registry z Juhoafrickej republiky (JAR), ktorá bude teraz zodpovedná za registráciu webových užívateľských adries s doménou .africa.



, ,