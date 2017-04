Afganistan požiadal Rusko o výcvik svojich vojakov a policajtov



MOSKVA 17. apríla (Webnoviny.sk) - Afganistan požiadal Rusko o výcvik svojich vojakov a policajtov, ako aj o servisnú podporu. Informovala o tom v nedeľu agentúra TASS, pre ktorú to uviedol Mohammad Ašráf Hajdárí z afganského ministerstva zahraničných vecí, kde pôsobí ako vedúci odboru politiky a strategického plánovania.



"Diskutovali sme o tom na ruskom ministerstve zahraničných vecí a požiadali sme (Rusko), aby zvážilo prípadnú servisnú podporu pre Afganistan, ako aj dodávky materiálu a výcvik našich ozbrojených síl a polície," povedal Hajdárí. Afganská vláda teraz podľa neho čaká na odpoveď z Moskvy..





Diplomat stál na čele delegácie, ktorá sa 14. apríla zúčastnila na konzultáciách v Moskve. Osobitnú pozornosť venoval vrtuľníkom ruskej výroby, ktoré používa afganské letectvo: "Požiadali sme Rusko, aby nám poskytlo servis." Hajdárí poznamenal, že spoluprácu medzi Moskvou a Kábulom vo vojensko-technickej oblasti narušili západné sankcie.



"Protiruské sankcie ovplyvnili podporu, ktorú nám Rusko poskytovalo v oblasti údržby ruských zariadení, najmä vrtuľníkov... Preto máme záujem na tom, aby sa urovnali problémy medzi Ruskom a USA," konštatoval diplomat. Podľa neho by to pomohlo zvýšiť aj účinnosť v boji proti teroristickým skupinám ako Islamský štát a al-Káida, ktoré sú aktívne v Afganistane.