Adele ovládla udeľovanie cien Grammy, piesňou roka je Hello

BRATISLAVA 13. februára (WebNoviny.sk) - Anglická speváčka Adele si v rámci 59. ročníka odovzdávania cien americkej Národnej akadémie nahrávacích umení a vied odniesla päť trofejí. Dvadsaťosemročná interpretka uspela vďaka štúdiovke 25 v kategóriách Album roka a Najlepší popový vokálny album, pričom singel Hello vyhlásili za Nahrávku roka, Pieseň roka a Adele zaň získala aj trofej za Najlepší sólový popový výkon.



Zosnulého Davida Bowieho ocenili za pieseň Blackstar v kategóriách Najlepší rockový výkon a Najlepšia rocková skladba. Jeho štúdiovku s rovnakým názvom vyhlásili za Najlepší alternatívny album. Počin tiež uspel v kategóriách Najlepší album po technickej stránke (neklasická hudba) a Najlepšie balenie nahrávky. .



Beyoncé s dvomi cenami Grammy



Tridsaťpäťročná Beyoncé premenila dve z celkovo deviatich nominácií, a to v kategóriách Najlepší videoklip (Formation) a Najlepší súčasný urban album (Lemonade). Chance the Rapper sa stal nováčikom roka, jeho nahrávku Coloring Book vyhlásili za Najlepší rapový album a singel No Problem (featuring Lil Wayne & 2 Chainz) uspel v kategórii Najlepší rapový výkon.



V kategórii Najlepší elektronický/tanečný album triumfoval Flume s nahrávkou Skin. Medzi rockovými albumami zvíťazili Cage The Elephant (Tell Me Im Pretty). Megadeth dostali vďaka piesni Dystopia cenu za Najlepší metalový výkon. Twenty One Pilots si pripísali na konto Grammy v kategórii Najlepší popový výkon dua alebo skupiny, a to za pieseň Stressed Out.



Spoločné vystúpenia predviedli Metallica a Lady Gaga



Lalah Hathaway ovládla s nahrávkou Lalah Hathaway Live kategóriu Najlepší rnb album. Drake získal vďaka singlu Hotline Bling prestížne trofeje v kategóriách Najlepšia rapová skladba a Najlepšia rapovo-spievaná spolupráca. Za najlepší hudobný film označili The Beatles: Eight Days A Week The Touring Years. Najlepší soundtrack pre vizuálne médiá vytvoril John Williams pre snímku Star Wars: Sila sa prebúdza.



Počas večera sa predstavil okrem spomínanej Beyoncé napríklad aj Ed Sheeran. Spoločné vystúpenia predviedli Metallica a Lady Gaga, Sturgill Simpson a The Dap-Kings, John Legend a Cynthia Erivo, Katy Perry a Skip Marley, A Tribe Called Quest a Anderson .Paak, The Weeknd a Daft Punk, Lukas Graham a Kelsea Ballerini alebo Maren Morris a Alicia Keys. Demi Lovato, Andra Day, Tori Kelly a Little Big Town vzdali česť skupine Bee Gees, The Time a Bruno Mars zas zosnulému Princeovi. Adele zaspievala Hello a piesňou Fastlove si uctila zosnulého Georgea Michaela.



Ceremoniálom, ktorý sa konal v losangeleskom Staples Center, sprevádzal 38-ročný anglický herec a moderátor James Corden.



Prehľad víťazov a víťaziek v 59. ročníku cien Grammy vo vybraných kategóriách:



Album roka: Adele - 25



Nahrávka roka: Adele - Hello



Pieseň roka: Adele - Hello



Nováčik roka: Chance the Rapper



Producent roka (neklasická hudba): Greg Kurstin



Najlepší sólový popový výkon: Adele - Hello



Najlepší popový výkon dua alebo skupiny: Twenty One Pilots - Stressed Out



Najlepší popový vokálny album: Adele - 25



Najlepší tradičný popový vokálny album: Willie Nelson - Summertime: Willie Nelson Sings Gershwin



Najlepšia tanečná nahrávka: The Chainsmokers featuring Daya - Don't Let Me Down



Najlepší elektronický/tanečný album: Flume - Skin



Najlepší súčasný inštrumentálny album: Snarky Puppy - Culcha Vulcha



Najlepší rockový výkon: David Bowie - Blackstar



Najlepšia rocková skladba: David Bowie - Blackstar



Najlepší rockový album: Cage The Elephant - Tell Me I'm Pretty



Najlepší metalový výkon: Megadeth - Dystopia



Najlepší alternatívny album: David Bowie - Blackstar



Najlepší country sólový výkon: Maren Morris - My Church



Najlepší country výkon dua alebo skupiny: Pentatonix featuring Dolly Parton - Jolene



Najlepší country album: Sturgill Simpson - A Sailor's Guide to Earth



Najlepšia country skladba: Lori McKenna - Humble and Kind



Najlepší komediálny album: Patton Oswalt - Talking For Clapping



Najlepšie improvizované džezové sólo: John Scofield - I’m So Lonesome I Could Cry



Najlepší džezový inštrumentálny album: John Scofield - Country For Old Men



Najlepší džezový vokálny album: Gregory Porter - Take Me To The Alley



Najlepšia inštrumentálna kompozícia: Ted Nash - Spoken At Midnight



Najlepší inštrumentálny aranžmán: Jacob Collier - You And I



Najlepší inštrumentálny aranžmán s vokalistami: Jacob Collier - Flintstones



Najlepší reggae album: Ziggy Marley - Ziggy Marley



Najlepšie balenie nahrávky: Jonathan Barnbrook za album Blackstar Davida Bowieho



Najlepší remix: André Allen Anjos - Tearing Me Up (RAC Remix)



Najlepší videoklip: Beyoncé - Formation



Najlepší hudobný film: The Beatles - The Beatles: Eight Days A Week The Touring Years



Najlepší kompilačný soundtrack pre vizuálne médiá: Miles Davis & Various Artists - Miles Ahead



Najlepší soundtrack pre vizuálne médiá: John Williams - Star Wars: Sila sa prebúdza



Najlepšia originálna skladba vo filme: Can't Stop The Feeling! z filmu Trollovia - Justin Timberlake, Anna Kendrick, Gwen Stefani, James Corden, Zooey Deschanel, Walt Dohrn, Ron Funches, Caroline Hjelt, Aino Jawo, Christopher Mintz-Plasse & Kunal Nayyar (autori: Max Martin, Shellback & Justin Timberlake



Najlepší americana album: William Bell - This Is Where I Live



Najlepší bluesový album: Bobby Rush - Porcupine Meat



Najlepší folkový album: Sarah Jarosz - Undercurrent



Najlepší rapový výkon: Chance The Rapper featuring Lil Wayne & 2 Chainz - No Problem



Najlepšia rapová skladba: Drake - Hotline Bling



Najlepší rapový album: Chance The Rapper - Coloring Book



Najlepšia rapovo-spievaná spolupráca: Drake - Hotline Bling



Najlepší r'n'b výkon: Solange - Cranes In The Sky



Najlepší tradičný r'n'b výkon: Lalah Hathaway - Angel



Najlepšia r'n'b skladba: Maxwell - Lake By The Ocean



Najlepší r'n'b album: Lalah Hathaway - Lalah Hathaway Live



Najlepší súčasný urban album: Beyoncé - Lemonade



Najlepší world music album: Yo-Yo Ma & The Silk Road Ensemble - Sing Me Home



Najlepší Surround Sound Album: Alexander Lipay & Dmitriy Lipay - Dutilleux: Sur Le Meme Accord Les Citations Mystere De L'instant & Timbres, Espace, Mouvement (Ludovic Morlot & Seattle Symphony)



Najlepší album po technickej stránke (neklasická hudba): David Bowie - Blackstar