Adam Žampa pôjde na majstrovstvách sveta pre dobrý pocit

Najlepší slovenský zjazdár Adam Žampa chce na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta v St. Moritzi (6.- 19. 2.) jazdiť najmä pre dobrý pocit.....

ST. MORITZ 5. februára (WebNoviny.sk) - Najlepší slovenský zjazdár Adam Žampa chce na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta v St. Moritzi (6.- 19. 2.) jazdiť najmä pre dobrý pocit. Sám ešte nevie, ktoré disciplíny vo Švajčiarsku absolvuje. Jeho sezónu aj prípravu výrazne ovplyvnilo zranenie členka, ktoré sa mu obnovilo v druhej polovici januára.



Z tohto dôvodu musel vynechať podujatia Svetového pohára v Kitzbüheli, Schladmingu aj Garmisch-Partenkirchene. Doteraz najlepším umiestnením Adama Žampu na majstrovstvách sveta je 13. miesto z alpskej kombinácie zo Schladmingu 2013..



"Po dvojtýždňovej rehabilitácii som sa rozhodol, že na majstrovstvách sveta budem štartovať. Priamo na mieste sa rozhodnem, či pôjdem len slalom alebo aj kombináciu či niečo iné. Idem do toho preto, lebo som celú sezónu zodpovedne trénoval," uviedol Adam Žampa v nahrávke, ktorú sprostredkoval manažér Ľuboš Schwarzbacher.



Ambície Adama Žampu



Na margo svojich ambícií 26-ročný Tatranec stručne poznamenal: "Chcem dať do toho všetko. Nebudem riešiť výsledok, zaujímať ma bude iba môj pocit. Chcem si dať členok dokopy a stráviť to aj po mentálnej stránke." Otec a tréner v jednej osobe Tomáš Žampa si to pochvaľoval.



"Tréning bol výborný, Adama noha prestala bolieť, ale nechceme to zakríknuť. Mohol by na šampionáte štartovať vo všetkých disciplínach okrem zjazdu, ale najdôležitejšie je zdravie. Čo sa týka prípadne účasti v tímovej súťaži, rozhodne sa priamo na mieste podľa toho, v akom stave bude noha. A ambície? Chceme ukázať to, čo máme najazdené z tréningov a čo máme v hlavách. Keď sa nám to podarí, budeme spokojní," uviedol Tomáš Žampa.



V nominácii Slovenska štyri ženy a štyria muži



S ambíciou predstaviť sa vo všetkých disciplínach okrem zjazdu cestoval do St. Moritzu Andreas Žampa. Adamov mladší brat v tejto sezóne dokázal už trikrát bodovať v obrovskom slalome v pretekoch Svetového pohára a svojej obľúbenej disciplíne urobil veľký výkonnostný skok. Jeho najlepším výsledkom je 21. miesto z januárového Adelbodenu.



"Po pretekoch v Ga-Pa som sa doma doliečil a dobil baterky. Na majstrovstvách sveta chcem v každých pretekoch podať čo najlepší výkon a uvidíme, čo z toho vyjde," nešpecifikoval svoje ambície 23-ročný Andreas Žampa. Prvý štart by si mal pripísať už v stredu 8. februára, keď bude v St. Moritzi na programe superobrovský slalom mužov. Ženy sa predstavia v super G už o deň skôr.



V nominácii Slovenska na MS 2017 v alpskom lyžovaní figuruje 8 zjazdárov, štyri ženy a štyria muži. Okrem slalomových stálic Veroniky Velez-Zuzulovej a Petry Vlhovej vedenie Úseku alpských disciplín SLA podporilo aj účasť talentovaných junioriek Terezy Jančovej a Klaudie Nemcovej.



V mužskej nominácii sa okrem bratov Adama a Andreasa Žampovcov ušli miesta aj pre špecialistu na kĺzavé disciplíny Martina Bendika, ako aj bronzového medailistu z alpskej kombinácie z práve prebiehajúcej Svetovej zimnej univerziády v Almaty Mateja Falata. Nomináciu ešte minulý štvrtok schválilo Predsedníctvo SLA.