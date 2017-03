Adam Ďurica zverejnil videoklip ku skladbe Navzájom

BRATISLAVA 6. marca (WebNoviny.sk) - Slovenský spevák a hudobník Adam Ďurica predstavil v nedeľu videoklip k piesni Navzájom. Interpret na takmer štvorminútovej novinke opäť spolupracoval s českým režisérom Ondřejom Urbancom, ktorý sa podieľal aj na klipoch ku skladbám Spolu a Dovtedy. "Som s ním veľmi spokojný a pri každom natáčaní mi svojou prirodzenosťou a prístupom k práci dokazuje, že je skutočne kvalitný režisér," vyzdvihol muzikant spoluprácu s Urbancom.Video je príbehom dvoch bezdomovcov, ktorí sa tešia z maličkostí a žijú jeden pre druhého. Zaľúbenú dvojicu stvárnili českí herci Karel Zima a Hana Sršňová, pričom v klipe účinkuje aj 29-ročný spevák. "Karel a Hanka sú naozaj skvelí herci, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s filmom a seriálmi a v klipe Navzájom to aj ukázali. Tento herecký vklad je pre klip veľmi dôležitý. Dodali tomu tú pravú emóciu. Ale okrem toho sú aj skvelí ľudia plní humoru. Celé nakrúcanie nás bavili svojimi historkami z natáčania," priblížil Ďurica. .

Novinka opäť vznikala v Českej republike, tentoraz v Prahe na slepej koľaji starého nádražia Žižkov, kde v skutočnosti žijú ľudia bez domova. "Celý námet klipu, teda to, že to bude klip o dvoch bezdomovcoch, bol môj nápad. Celý čas som vedel, čo nás čaká, ale keď som prišiel na pľac, do reálneho bezdomoveckého príbytku, veľmi ma to dostalo. Až tam som si uvedomil, ako títo ľudia žijú, že to nemajú vôbec ľahké, a že nie je sranda v takýchto podmienkach prežiť, hlavne, keď zima bola naozaj krutá," skonštatoval na záver rodák z Nitry.Skladba Navzájom je po spomínaných piesňach Spolu a Dovtedy tretím singlom z Ďuricovho štvrtého albumu Spolu, ktorý vyšiel vlani na jeseň. Hudobník k nahrávke absolvuje aj Spolu tour 2017, na ktorom plánuje zahrať všetky piesne z najnovšej štúdiovky ako aj z predošlého albumu Mandolína (2015). Okrem toho by na turné mala zaznieť aj tvorba zo začiatkov jeho kariéry. V rámci Slovenskej republiky šnúru odštartuje 20. apríla v Prešove a neskôr sa objaví aj v Košiciach (21. apríla), Michalovciach (22. apríla), Lučenci (25. apríla), Liptovskom Mikuláši (26. apríla), Banskej Bystrici (27. apríla), Žiline (28. apríla), Martine (29. apríla), Bratislave (3. mája) a napokon 5. mája v Trenčíne. Predtým sa 11. apríla zastaví v Prahe a o deň neskôr v Brne.sa do povedomia verejnosti dostal v roku 2004 vďaka účasti v speváckej šou Slovensko hľadá SuperStar. Stihol už koncertovať s interpretmi ako IMT Smile, Desmod či Komajota. Na konte má nahrávky Cukor a Soľ (2006), Dávno zomrel Rock n Roll (2011) a spomínané Mandolína a Spolu.Informácie pochádzajú od Mareka Kučeru z vydavateľstva Universal Music a z archívu agentúry SITA.