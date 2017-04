APRÍLOVÉ MUSIC CLUBY: psychedelický, folkový, akordeónový a perkusívny zvuk

Bratislava, 6. apríla 2017 ( WBN/PR ) – Aprílové Music Cluby vlejú do vašich uší clivé folkové melódie a psychedelický – rockový sound. Okrem toho sa môžete tešiť na pokračovanie platformy 3x instruments, tentokrát zameranej na hudobný nástroj akordeón. Naše piatkové hudobné seansy otvorí v apríli mladá talentová interpretka Lívia Doležalová. Spolu so sprievodnou kapelou, ktorú tvorí Marek Selnekovič (elektrický kontrabas), Marcel Krivosudský (gitara), Andrej Dubnička (bicie nástroje), predstaví autorské skladby a coververzie vo folk rockovom štýle. O čosi rockovejšie, no stále folkové, bude vystúpenie Standard & Komrade okolo pesničkára Stana "Standarda" Kamenčíka a gitaristu Julesa, ktorých doplnia traja bratia - muzikanti - klávesista Ján, basgitarista Peter a bubeník Martin. Cit pre melodickú invenciu aj kvalitné texty zdobia túto kapelu medziľudských vzťahov.LÍVIA & BAND (folk-rock) STANDARD & KOMRADES (rock-folk) / DK Lúky / 7.04. / 19:30 / 3 € .Podujatie MAJÁLES ROcKU pozýva všetkých priaznivcov kvalitnej rockovej hudby vo všetkých jej podobách. Na tomto koncerte vystúpi päťčlenná skupina Onsi Shalom z Bratislavy, v zložení Braňo Kundrák (spev, gitara), Martin Torda (basa) a Martin Adamkovič (bicie), ktorá nahrala koncom augusta minulého roku EP Rose on the Moon. Skupina hrá dlhé psychedelické plochy, ktoré naživo ozvláštňuje improvizačnými interlúdiami. Priamočiare skladby s údernými refrénmi a pestrými aranžmánmi, kde je možné počuť šansón, swing aj prímestský folk - to prezentuje skupinu Červený bicykel. A do tretice tu máme bluesrockovú kapelu Z3 - milovníkov ZZ Top, Iron Maiden a Roberta Johnsona - v zostave Martin Popper (gitara a vokály), Andy Asgharpour (basgitara a vokály) a Richard Kamenický (bicie nástroje a vokály).Majáles ro(c)ku / DK Lúky / 21.04. / 19:00 / 3 €3x instruments - tentoraz predstaví mladú a strednú generáciu akordeonistov. Iba osemnásťročný Denis Marco Dubjel je vo folklórnom svete známym pojmom. Svojou hrou na tento inštrument, ktorý sa vo svete prvýkrát vyskytol už v roku 1829, zaujal už v súbore Jedľovinka, odkiaľ bol iba krôčik do zahraničia a dnes je Denis členom prestížnej American Accordionists´Association a ďalších zahraničných inštitúcií. Belehradská rodáčka Ana Vyparinová Krsmanović absolvovala VŠMU v triede slávneho akordeonistu Borisa Lenka a stala sa nositeľkou mnohých ocenení z medzinárodných súťaží. V súčasnosti je vyhľadávanou sólovou a komornou hráčkou. František Kubiš, absolvent VŠMU triedy profesora Rajmunda Kákoniho, je spoluzakladateľom viacerých hudobných formácií. Nie je mu cudzí žiadny hudobný štýl: vážna hudba, argentínske tango, štylizovaný folklór, chanson, klezmer atď., a vďaka tejto univerzálnosti sa podieľal na premiérových uvedeniach kompozícií od viacerých popredných slovenských autorov ako je napríklad Katarína Máliková. Interpreti vystúpia sólovo a na záver ako trojčlenný ansámbel.3x instruments – accordions – DENIS MARCO DUBJEL – ANA KRSMANOVIĆ – FRANTIŠEK KUBIŠ / DK Lúky / 28.04. / 19:30 / 3 €viac na www.kzp.sk