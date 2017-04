AC Miláno je už definitívne čínske, Berlusconi predal svoj podiel

Predaj talianskeho futbalového klubu AC Miláno čínskym investorom sa po viacerých....

MILÁNO 14. apríla (WebNoviny.sk) - Predaj talianskeho futbalového klubu AC Miláno čínskym investorom sa po viacerých odkladoch uzavrel. Doterajším majiteľom bol bývalý taliansky premiér Silvio Berlusconi. Ten mal v AC 99,93-percentný podiel, ktorý nadobudol v roku 1986.



Klub má hodnotu 740 miliónov eur .



Dohodu o prevode uzavreli minulý rok, odvtedy padli minimálne dva rôzne termíny dokončenia transakcie. "Ďakujem Berlusconimu a firme Fininvest za ich dôveru, rovnako sa chcem poďakovať aj fanúšikom za to, že boli trpezliví. Dnes začneme pracovať na našej budúcnosti," uviedol šéf kupujúceho konzorcia Jung-chung Li.



Hodnotu klubu vyčíslili na 740 miliónov eur. Nový vlastník sa zaviazal v nasledujúcich troch rokoch investovať do jeho pozdvihnutia ďalších 350 miliónov eur. Podľa vyhlásenia predávajúcej strany Číňania potvrdili, že svoje sľuby týkajúce sa investícií do klubu dodržia.



Na obchode sa finančne podieľal čínsky štátny investičný fond. Hráčom AC Miláno je aj slovenský reprezentačný stredopoliar Juraj Kucka.



Vyhlásenie Berlusconiho



Silvio Berlusconi sa k celej veci vyjadril v dlhom vyhlásení, ktoré publikoval oficiálny web AC.



"Po viac ako 30 rokoch, odchádzam z postu prezidenta klubu. Robím to s veľkou bolesťou a smútkom. Viem však, že ak chce byť tím v modernom futbale na európskej a svetovej úrovni konkurencieschopný, potrebuje investície a prostriedky, ktoré si jedna rodina nemôže dovoliť," odkázal priaznivcom bývalý majiteľ.



"Navždy budem fanúšikom Milána. K láske k tomuto klubu ma priviedol môj otec, keď som bol ešte dieťa. Novým vlastníkom prajem, aby s AC dosiahli ešte väčšie ciele, než sa podarilo dosiahnuť nám," doplnil Berlusconi.