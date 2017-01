A koncert sa začína, komentoval pápež plač detí pri krste

VATIKÁN 8. januára (WebNoviny.sk) - Pápež František v nedeľu v Sixtínskej kaplnke vo Vatikáne pokrstil 28 dojčiat. Obrad, ako je pri krstoch obvyklé, sprevádzal plač niektorých bábätiek, čo pápež komentoval slovami: A koncert sa začína.



Pripustil tiež, že deti možno plačú, lebo sa ocitli v neznámom, novom prostredí, a možno aj pre to, že ich dnes skôr zobudili, aby sa rodina stihla pripraviť na dnešný obrad v kaplnke s Michelangelovými freskami, v ktorej sa konávajú aj konkláve - voľby nového pápeža. František s úsmevom uviedol, že zrejme aj Ježišovou prvou "kázňou" bol jeho detský plač.



Podľa agentúry AP rodičia pristupovali so svojimi deťmi ku krstu postupne, po dvojiciach, pričom pápež vždy vyslovil meno dieťaťa, ako to žiada krstný obrad, a oficiálne privítal nového člena cirkvi. Niektoré deti tento slávnostný okamih prespali, iné ho preplakali. Najmenej jedna z matiek svoje dieťa v kaplnke aj nadojčila, všimla si AP.



Katolícka cirkev dnes slávi sviatok Pánovho krstu, ktorým sa končí vianočné obdobie a začína sa obdobie cez rok. Podľa agentúry AP pápež ešte v sobotu pokrstí osem detí, ktoré sa narodili v zemetrasením postihnutom strednom Taliansku.