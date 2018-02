9 zásad, ktoré by ste mali dodržiavať, ak chcete ochrániť svoje dieťa

Hrče a modriny sú jednoducho súčasťou detstva.

No aj ľahké zranenie je len kúsok od vážnej zlomeniny.

Ak chcete zabrániť, aby sa vaše dieťa vážne zranilo, mali by ste sa riadiť týmito pravidlami.

1. Bezpečný spánok

Deti by mali spať na chrbte. Od roku 1992 sa oficiálne zmenilo odporúčanie, ktoré radilo mamám, aby dávali spať svoje bábätká na bruško, aby to už nerobili a namiesto toho dávali svoje bábätko spať na chrbátik. Po vydaní tohto odporúčania sa počet zosnulých detí, ktoré zomreli na syndróm náhleho úmrtia novorodencov, znížil až trojnásobne. Hrubé deky mohli spôsobiť, že sa počas spánku zastavilo dýchanie bábätiek. Dôležitý je tvrdý matrac a dobre priliehajúce elastické plachty. Medzery medzi mriežkami na postieľke by mali byť také veľké, aby sa cez ne zmestila plechovka od koly. Spiace dieťa by nemalo mať na sebe tesné oblečenie, šatky či šály, čiapočky na zaväzovanie a hračky so šnúrkami.

2. Prevencia pred pádmi a zraneniami

Ak máte v dome schodisko, nainštalujte bezpečnostné dvierka, a to aj dole aj hore. Keď sa vaše dieťa prechádza po dome v takzvanom „chodítku“ dávajte pozor, aby sa nedostalo ku schodom, krbu, horúcemu radiátoru či k visiacim káblom. Na okno a balkónové dvere dajte bezpečnostné zábrany. Rovnako dajte na zásuvky bezpečnostné poistky a zabezpečte aj elektrické zástrčky.

3. Prevencia pred zadusením

Uistite sa, že hračky neobsahujú malé čiastočky, ktoré by vaše dieťa mohlo prehltnúť. Skúste sa občas prejsť po dome štvornožky, aby ste videli, ako vidí vaše dieťa prostredie, v ktorom žije, a odstráňte mu z dosahu všetky potenciálne nebezpečné predmety. Naučte sa, ako máte v prípade núdze podať prvú pomoc.

4. Ochrana pred popáleninami

Dajte zápalky a zapaľovače mimo dosahu detí. Počas varenia nedržte dieťa na rukách a dávajte pozor na zapnuté spotrebiče, ako je žehlička či fén. Pre istotu používajte na varenie zadné horáky na sporáku a teplé jedlo držte mimo dosahu detí.

5. Prevencia pred otravou

Ak si myslíte, že vaše dieťa mohlo zjesť niečo jedovaté alebo toxické, nesnažte sa vyvolať zvracanie, ale bežte okamžite k lekárovi. VIac ako polovica otráv u detí je spôsobená zjedením liekov. Preto by ste všetky lieky aj vitamíny mali držať na bezpečnom mieste. Malé elektronické prístroje, ako napríklad ovládače alebo hodiny, majte tiež mimo ich dosah. Deti by totiž mohli zjesť malé batérie, ktoré obsahujú nebezpečné lítium.

6. Pozor na utopenie

Hneď, ako umyjete dieťa, vypustite vaňu a dieťa z nej vyberte. Dvere do kúpeľne a toalety by mali byť zavreté. Otvorená voda (myslite aj na vedro s vodou alebo sud na polievanie) by mali byť ohradené tak, aby sa k nim malé deti nedostali. Ak sú deti v bazéne, nemali by ste ich nikdy nechávať bez dozoru, aj keď je voda len plytká. Aj keď máte doma plavca, neznamená to, že je vhodné ho nechať plávať v bazéne či v jazere bez dozoru. Až 47% utopených detí vo veku od 10 do 17 rokov vedelo plávať. Myslite na to, že tragédie pri vode sa dejú rýchlo a potichu. Dávajte preto pozor na deti, nečítajte a netelefonujte počas toho.

7. Pozor na správne sedenie

Sedenie v pozícii W je veľmi časté u detí a pre mnohé deti je pohodlné. Avšak táto pozícia môže spôsobiť viaceré zdravotné problémy s kĺbmi. Preto v prípade, že vaše dieťa takto sedáva, mali by ste ho upozorňovať, nech to nerobí.

8. Dieťa v aute

Dieťa môže sedieť v aute bez autosedačky alebo podsedáku vtedy, keď má viac ako 150 centimetrov. Sedačky pre deti mladšie ako dva roky by mali byť otočené chrbtom v smere jazdy. Počas jazdy autom držte mimo dosah detí horúce nápoje či kufre a ťažkú batožinu.

9. Jazda na bicykli

Ak ste vašej ratolesti zadovážili bicykel, kolobežku alebo kolieskové korčule, zadovážte mu aj prilbu a chrániče. Prilba totiž dieťa chráni pred vážnymi úrazmi hlavy a poškodením mozgu. Nezabudnite ani na reflexné prvky a uistite sa, že bicykel má funkčné brzdy a naučte vaše deti základným pravidlám, ktoré treba dodržiavať.

