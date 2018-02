9 tipov, ako prežiť víkend, aby ste v pondelok boli správne naštartovaní

Už sa neviete dočkať víkendu? Alebo vás čaká práca? Podľa vedcov zo Stanfordu pracovná činnosť v sobotu a nedeľu aj tak nie je efektívna. Zdôvodňujú to tvrdením, že ak váš pracovných týždeň presiahne 50 hodín, produktivita práce sa výrazne znižuje.

Konkrétne po 55 hodinách už nemá význam ďalej pracovať.

A pokiaľ pracujete 70 a viac hodín týždenne, dosiahnete rovnakých výsledkov ako tí, ktorí pracujú 55 hodín týždenne. No nie je relax ako relax. Poradíme vám niekoľko tipov, ako prežiť víkend tak, aby ste boli do ďalšieho týždňa správne naštartovaní.

Vstávajte v rovnaký čas

Obľubujete si cez víkend pospať? Aj keď je to lákavé, nepodľahnite tomu. Vaša myseľ je totiž trénovaná na určitý čas a keď svoj klasický čas prebudenia posuniete, budete sa cítiť unavenejší. Ak chcete dohnať spánok, radšej choďte do postele večer skôr.

Naplánujte si malé dobrodružstvá

Kúpte si lístok na koncert či do divadla a namiesto behu na bežeckom páse si naplánujte túru. Vyskúšajte niečo, čo ste ešte nikdy alebo dlho nerobili. Pokiaľ podniknete niečo dobrodružného, je veľká šanca, že si to naozaj užijete, a navyše vám vyhliadka niečoho zaujímavého uľahčí pracovný týždeň.

Robte, čo vás baví

Píšte, hrajte na hudobný nástroj, čítajte, maľujte alebo si hrajte s deťmi. Keď budete počas víkendu robiť to, čo máte naozaj radi, uniknete stresu a otvoríte sa novým spôsobom myslenia, vďaka ktorým budete zbierať ovocie nadchádzajúci týždeň.

Minimalizujte domáce práce

Domáce práce majú úžasnú vlastnosť, a to že vám často zaberú celý víkend a vy sa potom cítite, ako by ste nemali žiadny oddych. Skúste si ich naplánovať počas týždňa ako ostatné povinnosti a ak ich nestihnete, tak ich presuňte na ďalší týždeň.

Užite si chvíle s rodinou

Plnohodnotne strávený čas s rodinou by mala byť základná aktivita, ktorej sa budete počas voľných dní venovať. Vezmite deti do parku, do obľúbenej reštaurácie alebo navštívte starých rodičov.

Buďte off

Ak chcete cez víkend skutočne relaxovať, nebuďte dostupní na e-maile a telefóne. Takýmto spôsobom sa totiž stále vystavujete stresujúcim situáciám a nemáte priestor poriadne si odpočinúť a dobiť energiu. Ak sa však úplne odpojiť nedokážete alebo nemôžete, stanovte si konkrétny čas v sobotu a v nedeľu, kedy poštu skontrolujete.

