„Biely balet“ vypadol z Copa del Rey, tréner Zidane uznal svoje zlyhanie pri výbere hráčov

MADRID 25. januára (WebNoviny.sk) - Španielsky futbalový klub Real Madrid sa nepredstaví v semifinále tamojšej pohárovej súťaže Copa del Rey 2017/2018. "Biely balet" nenadviazal na minulotýždňový štvrťfinálový triumf z ihriska Leganés (1:0) a v stredajšej domácej odvete šokujúco prehral 1:2.

Trénerovi "Los Blancos" Zinedinovi Zidanovi sa stalo osudným, že sa z odvety proti Leganés rozhodol vynechať viacerých kľúčových hráčov. Nehrali Keylor Navas, Marcelo, Toni Kroos, Casemiro ani Gareth Bale, spomedzi tradičných opôr nastúpil len Sergio Ramos, Isco a Karim Benzema.

"Real dopláca na mizernú lavičku," znie zo Španielska a mnohí pripomínajú slová v stredu taktiež vynechaného Cristiana Ronalda, ktorý sa pred niekoľkými mesiacmi nechal počuť, že Real musí mať aj medzi náhradníkmi skúsených borcov. Narážal na predsezónne odchody Jamesa Rodrígueza, Pepeho a Álvara Moratu, za ktorých neprišli "hotoví" hráči, ale zatiaľ neskúsení mladíci.

Zo "zelenáčov" sa stala Achilova päta Realu

Za svoje slová zožal najlepší svetový futbalista veľkú kritiku, ale s odstupom času sa ukázalo, že mal pravdu. Pred niekoľkými dňami ho podporil aj bývalý hráč "pusiniek" Robert Prosinečki, keď vyhlásil: "Nechali odísť výnimočných hráčov ako James Rodríguez a Álvaro Morata. Tí boli užitoční najmä vo chvíľach, keď na ihrisku bolo treba niečo zmeniť."





Práve "zelenáči" boli v stredu "Achillovou pätou" Realu. Horeli najmä krajní obrancovia Achraf Hakimi a Theo Hernández. Tí napokon individuálnymi chybami ponúkli hosťom obidva presné zásahy a keďže v tíme Realu sa okrem Karima Benzemu nepresadil nikto ďalší, prekvapenie bolo na svete.

"Nechcem smútiť nad tým, že sme vynechali niekoľko hráčov. Na papieri sme zostavili konkurencieschopné mužstvo. Žiaľ, v prvom polčase to tak nebolo, nehrali sme. Zodpovedám za to. Vybral som hráčov a niektoré rozhodnutia boli zlé. Nie som naštvaný na chlapcov, ale na seba. Bolo to moje zlyhanie," priznal Zidane veľký podiel na stredajšej blamáži.

Kariéra trénera visí na vlásku

Real nezažíva vydarenú sezónu. Šance na obhajobu titulu v La Lige sa vinou početných bodových strát ocitli už len v teoretickej rovine a po vypadnutí z Copa del Rey je poslednou možnosťou, ako zachrániť ročník 2017/2018, víťazstvo v Lige majstrov.

Madridčanov však hneď v osemfinále čaká náročná prekážka - hviezdami nabitý francúzsky vicešampión Paríž St. Germain. Kormidelník Realu Zidane si uvedomuje, že v dueloch proti tomuto tímu bude v stávke aj jeho ďalšie pokračovanie na Štadióne Santiaga Bernabéua.





"Samozrejme, to je jasné. Ja som tréner a som zodpovedný za výsledky. Musím nájsť riešenie a zachrániť túto situáciu. Vždy budem bojovať, pokračovať v práci, skúšať a hľadať nové možnosti, aby sa mužstvo zlepšilo," skonštatoval 45-ročný Francúz.

Leganés je vôbec prvým tímom v histórii Copa del Rey, ktorý vyradil Real Madrid na jeho štadióne po tom, ako prehral doma v prvom zápase. "Vedeli sme, že to nebude jednoduché, ale verili sme v to. Napriek tomu si nemyslím, že je to najväčší úspech v histórii nášho klubu. Dôležitejší bol postup do druhej ligy v roku 2014," povedal po stretnutí kouč Leganés Asier Garitano.

Copa del Rey – štvrťfinále

streda



Alavés – FC Valencia 2:1 po predĺžení, na strely zo značky pok. kopu 2:3 – prvý zápas 1:2, do semifinále postúpil FC Valencia



Real Madrid – Leganés 1:2 – prvý zápas 1:0, do semifinále postúpil Leganés

