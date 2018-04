„Barani“ zdolali Nitru aj v treťom zápase a sú krok od postupu do finále Tipsport ligy

Do zápasu vrátil Nitru obranca Branislav Mezei, ktorý sa presadil v presilovke v 44. min, no už o 19 sekúnd neskôr Éric Faille využil, že Lawson stratil hokejku, a bolo to opäť o dva góly. Ubehli iba dve minúty a Marek Bartánus zvýšil už na rozdiel troch gólov pre domácich "baranov" - 4:1.