8 zaujímavostí o ľudskom tele, o ktorých sa veľmi nehovorí

Viete, prečo nám rastú zuby múdrosti?

Prečo býva puberta tak bláznivá a že nosíme v tele žieravinu, s ktorou by nás inak nepustili na letisko?

Tieto i ďalšie zaujímavosti sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Žieravina v žalúdku



S kyselinou chlorovodíkovou vás nepustia na letisko. No málokto vie, že ju máme vo svojom tele. Túto kyselinu, ktorú využívajú v priemysle na odstránenie hrdze z kovu, vylučujú aj naše žalúdočné bunky. Nebojte sa, sliznica, ktorou sú pokryté steny žalúdku, udržiava túto jedovatú kvapalinu bezpečne v tráviacom systéme, čiže neublíži vám, ale vášmu obedu.

Ťažké dospievanie



Prečo s nami hádže puberta? Väčšina z nás vie, že za to môžu hormóny, ktoré sú nevyhnutné pre podporu rastu a prípravu nášho tela na reprodukciu. Ale prečo je dospievanie tak emocionálne ťažké? Hormóny ako testosterón v skutočnosti vplývajú aj na vývoj neurónov v mozgu, a zmeny vykonané v mozgovej štruktúre majú rad dôsledkov na naše správanie. Preto počas puberty očakávajte emocionálnu nestálosť, apatiu a zlé rozhodovacie zručnosti.

Poloha tela oživí vašu pamäť



Nemôžete si spomenúť na výročie svadby? Skúste si kľaknúť na koleno, tak ako tomu bolo pred rokmi, keď ste žiadali o ruku. Naše spomienky totiž bývajú zakotvené i v našich zmysloch. Aj vôňa či zvuk dokážu vyvolať vzdialenú epizódu z nášho detstva. Napríklad zvuk zvončeka nám pripomenie naše staré chodníčky (zvonček na bicykli, na ktorom sme často túto trasu absolvovali). Nedávna štúdia sa pokúšala rozlúštiť záhady našej mysle a prišla na to, že aj poloha nášho tela počas udalosti, na ktorú si chceme spomenúť, nám pomôže rozpamätať sa.

Potrava pre mozog



Mozog tvorí len 2 percentá našej celkovej telesnej hmotnosti, a napriek tomu vyžaduje 20 percent kyslíka a kalórií tela. O to sa postarajú tri hlavné mozgové tepny, ktoré neustále pumpujú do mozgu kyslík. Zablokovanie alebo prerušenie jednej z nich spôsobí, že mozgovým bunkám chýba energia, ktorú potrebujú na svoje fungovanie. Vtedy nastáva mozgová mŕtvica.

Štyri farby pokožky



Ľudská koža má bez zafarbenia krémovo bielu farbu. Povrchové cievy jej pridajú trochu červenej. Žltý pigment doplní mierny odtieň žltkastej a o telovú farbu sa postará melanín. Práve ten po reakcii na ultrafialové lúče, je strojcom tmavej pleti. Tieto štyri odtiene sa teda miešajú v rôznych pomeroch a vytvárajú farbu pleti všetkých národov.

Nevyužité vajíčka



Keď žena dosiahne štyridsiatku alebo päťdesiatku, mesačný menštruačný cyklus, ktorý riadi jej hladiny hormónov a pripravuje vajíčka pre oplodnenie, končí. Jej vaječníky produkujú čoraz menej estrogénu, a tento proces vyvoláva rôzne fyzické a psychické zmeny v celom tele. Priemerné dospievajúce dievča má vo vaječníkoch 34000 vaječných folikul a približne 350 ich dospeje počas svojho života (v pomere asi jedna za mesiac).

Zuby múdrosti



Evolúcia nie je dokonalá. Ak by bola, mohli by sme mať krídla namiesto zubov múdrosti. No čuduj sa svete, zuby múdrosti nie sú len hlavným zdrojom biznisu stomatológa, ale kedysi plnili úlohu stoličiek a boli nám užitočné najmä pri konzumácii mäsa. Náš mozog však trošku narástol oproti dávnym časom minulým. Tejto zmene sa prispôsobila aj naša čeľusť a pridala zopár zúbkov, aby sme „zmúdreli“.

Nákazlivý smiech



Vedeli ste, že rovnako ako zívanie, je nákazlivý aj smiech? Keď počujete niekoho smiať sa, stimuluje to vo vás oblasti mozgu ovládajúce mimiku tváre. Práve tá zohráva dôležitú úlohu v sociálnej interakcii a kýchanie, smiech, plač či zívanie môže byť spôsobom, ako vytvoriť silné sociálne väzby v skupine.

