7 výhod, ktoré nám prináša ručné umývanie riadu

1. Znižuje stres

Nedávna štúdia vedená výskumníkmi na Floridskej univerzite ukázala, že ručné umývanie riadu súvisí s našou pozornosťou. To znamená, že sa zameriavame na akcie, ktoré robíme v súčasnosti. Pozornosť, ktorú venujeme umývaniu riadu, bola spojená so zlepšenou pohodou, zníženou úrovňou stresu a dokonca zvýšením imunitného systému.

2. Alergie

Jedna štúdia naznačuje, že trochu špiny nášmu imunitnému systému vôbec nazaškodí. Práve naopak, môže mať z nej prospech. Deti dnes majú vraj viac alergií, pretože ich prostredie je príliš čisté. Výskumníci zistili, že deti v domácnostiach, ktoré umývajú riad ručne a nie umývačkou riadu, mali menej alergií.

3. Relax

Jedným zo spôsobov, ako sa dobre uvoľniť, je návšteva kúpeľov. Nie je predsa nič viac upokojujúce ako dobrá masáž. Byť hýčkaný, počúvať hudbu a odpočívať v tmavej a príjemnej miestnosti je bezpečným spôsobom, ako sa cítiť pokojne. Psychológ Dr. Aric Sigman zistil, že umývanie riadu môže mať podobný účinok na duševné zdravie ako návšteva kúpeľov. Upokojujúci, teplý, voňajúci prostriedok na riad vyvoláva uvoľnenú náladu, zatiaľ čo dokončenie úlohy vytvára pocit pohody.

4. Imunitný systém

Ručné umývanie riadu dokonca posilňuje náš imunitný systém. Dr. Bill Hesselmar vysvetlil: „Ak ste vystavený mikróbom, stimulujete imunitný systém rôznymi spôsobmi a ten sa stáva tolerantným.“

5. Voda

Mnoho ľudí si myslí, že používanie umývačky riadu šetrí vodu. Niekedy to môže byť pravda. Záleží však na tom, akým spôsobom umývate riad. Aby ste ušetrili viac vody ako umývačka riadu, musíte sa uistiť, že pri používaní hubky vypnete vodu a zapnete ju vtedy, keď idete riad opláchnuť.

6. Jemný riad

Dokonca aj pri jemných cykloch umývačiek riadu je takmer vždy bezpečnejšie umývať špeciálny riad ručne. V umývačke riadu nemôžete perfektne ovládať teplotu alebo riadiť vodu, takže je ľahšie sa starať o jemný riad v dreze. Uznajte sami, že ak máte doma fantastický porcelán, posledná vec, ktorú by ste chceli zažiť, je, aby sa rozbil alebo praskol. Ak umývate riad ručne, môžete mať úplnú kontrolu nad tým, ako ho umyjete.

7. Deti

V dnešnej dobe je väčšina detí zvyknutých po sebe neupratovať. Ich maximálny výkon je „hodiť“ špinavý riad do umývačku riadu. Ale to je chyba. Je potrebné učiť deti samostatnosti a ručné umývanie riadu patrí k tomu. Keď vyrastú, nemôžu si byť predsa istí, že všade bude umývačka riadu. Preto ich odmalička veďte k ručnému umývaniu, aj keď je to pre mnohých otravné. Raz sa vám za to poďakujú.

