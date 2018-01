7 spôsobov, ako sa zbaviť tmavých kruhov pod očami

Zobudiť sa ráno s tmavými kruhmi pod očami môže byť dosť frustrujúce.

Možno vám trochu pomôže ich zakryť mejkap, no stále budete pôsobiť takým unaveným dojmom.

Tmavé kruhy pod očami sú najčastejšie spôsobené únavou. Dostatok spánku môže pomôcť ich vyblednutiu. Ale starnutie, alergie a dokonca aj genetika môžu spôsobiť, že tmavé kruhy sú jasnejšie. Pozrite sa, pomocou čoho ich dokážeme odstrániť.

1. Mandľový olej

Mandľový olej funguje ako prírodný hydratačný prostriedok na pokožku. Tiež pomáha odstrániť opuch, čo znižuje vzhľad tmavých kruhov. Naneste 2-3 kvapky mandľového oleja na okolie očí. Ľahko masírujte oblasť každú noc pred spaním.

2. Zemiaková šťava

Zemiaky sú bohaté na vitamín C, ktorý pomáha dodávať pokožke mladistvý vzhľad. Obsahuje tiež prírodné bieliace zložky. Nastrúhajte surové zemiaky a vytlačte z nich šťavu. Namočte do nej dva vatové tampóny a umiestnite ich pod oči asi na 10 minút. Následne si tvár umyte.

3. Uhorky

Uhorky sú nabité antioxidantmi, ktoré pôsobia na našu pokožku. Nakrájajte uhorku na plátky a dajte ich do chladničky asi na 30 minút. Potom si priložte plátky na a pod oči a uistite sa, že pokrývajú všetky problémové oblasti. Nechajte uhorky pôsobiť na 10-15 minút a umyte si tvár studenou vodou.

4. Paradajková šťava

Paradajky obsahujú antioxidant známy ako lykopén. Lykopén pomáha tónovať pokožku a spôsobuje, že vyzerá zdravo. Použite paradajkový džús na problémové oblasti. Nechajte pôsobiť asi 10 minút. Umyte tvár studenou vodou.

5. Čaj

Čaj je plný antioxidantov, kofeínu a tanínov, ktoré fungujú ako liek na tmavé kruhy a opuchnuté oči. Urobte si šálku zeleného alebo čierneho čaju a počkajte, kým sa ochladí. Namočte vatové tampóny do šálky a potom ich priložte na oči. Môžete tiež použiť chladené čajové vrecká. Nechajte pôsobiť asi 10-15 minút.

6. Bylinné kocky ľadu

Ľad zvyšuje pružnosť pokožky, vyhladzuje vrásky a znižuje opuch. Zmrazte bylinky do kociek ľadu, aby bol tento prostriedok super účinný. Vezmite 1 čajovú lyžičku šalviových listov, petržlenu, a harmančeka na každých 200 ml vody. Do byliniek nalejte vriacu vodu a nechajte odstáť asi dve hodiny. Nechajte zmes vychladnúť, potom nalejte do ľadových foriem a uložte do mrazničky. Každé ráno si trite oblasti okolo očí s kockou ľadu cca 30 sekúnd.

7. Masáž

Ľahko masírujte oblasť pod očami prstami a potom naneste na tieto miesta hydratačný očný krém, ktorý môže pomôcť stimulovať prietok krvi, znížiť suchú pokožku a zbaviť vás tmavých kruhov pod očami.