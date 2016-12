7 spôsobov, ako prežiť pokojné a radostné Vianoce

Foto: Index-zdravia.sk

BRATISLAVA 23. decembra 2016 (WBN/PR) - Vianoce sú skoro tu. S blížiacim sa Štedrým dňom sa ale kráti aj čas na dokonalú vianočnú prípravu. Valí sa na nás lavína povinností a starostí, aby všetko voňalo a fungovalo, aby nikomu nič nechýbalo... Tento rok však radšej inak. Radosť predsa môžete mať aj z maličkostí a dokonalosť nie je známkou úspechu. Spomaľte, na chvíľku sa zastavte a skúste si Vianoce užiť bez zbytočných obáv. Inšpiráciou vám môže byť aspoň jeden zo siedmich vyskúšaných spôsobov, ako si Vianoce a sviatočné dni doslova i obrazne vychutnať.Snažíte sa všetko stíhať, so všetkými sa vidieť, no zrazu zistíte, že vlastne ešte nebola chvíľka času zastaviť a skutočne sa nadýchnuť? Urobte to a doprajte si luxus samoty. Cestou z práce sa na chvíľku zatúlajte vianočným mestom. Navštívte vianočné trhy alebo sa len prechádzajte ulicami mesta. Získa si vás svojím pokojom, výzdobou, jemnými vianočnými svetlami i bežným ruchom. Načerpajte pokoj a predstavte si v myšlienkach, ako to všetko tento rok prebehne. Poradíme vám, to jediné dôležité je byť spolu s tými, ktorých máte radi. A verte, že ak máte trošku prachu na poličkách a nestihli ste umyť okná, je to posledné, čo ich bude zaujímať.Prečo chceme, aby boli vianočné sviatky perfektné? Predovšetkým kvôli deťom, ale tak trošku aj preto, že všetci ostatní ich určite perfektné mať budú. Kdeže. Urobte si ich také, aby ste si ich užili vy. Jednoduchý tip. Nemusíte všetko zvládnuť sama. Zapojte do príprav celú rodinu, či už je to posledné dozdobovanie interiéru alebo obaľovanie rezňov ... Možno všetko trošku dlhšie potrvá, ale bude to aj čas, ktorý strávite spoločne s rodinou a o tom by Vianoce mali byť.Prestaňte trvať na naleštených príboroch a tucte fotografií vianočného kapra vo vani a na tanieri. Vyrazte s rodinou stavať snehuliakov alebo sa vyberte do lesa hľadať kŕmidlá. Deťom i partnerovi je predsa jedno, či sa podlaha leskne a či sú postele ustlané. Skôr než dokonalú obývačku ocenia dokonalú pohodu. Vo vzduchu musí byť radosť. Večer už stačí len vypražiť rezne a stlmiť osvetlenie.Pamätáte si, kedy ste naposledy mali voľnú chvíľu a sadli ste si s deťmi k aspoň jednej rozprávke? No a kedy inokedy by ste to mali urobiť ak nie práve cez Vianoce?Aróma vanilkových rožkov, ktoré prevoňajú celý dom, nesmie cez vianočné sviatky chýbať. Ale úprimne, potrebujete mať dvadsať druhov koláčov a z každého druhu štyri plechy? Navyše, tiež si tak dlho s kamarátkou hovoríte, že sa rozhodne musíte stretnúť? A čo horšie, ešte ste si sľúbili, že to do Vianoc určite stihnete? Zavolajte jej, zistíte, že bojuje s podobnými problémami a jej byt sladkosťami tiež ešte nerozvoniava. Pozvite ju aj jej ratolesti k sebe, byt prevoňajte horúcim punčom a dajte sa do pečenia. Spojte príjemné s užitočným.Pokiaľ vianočnú náladu prekazí nádcha alebo kašeľ, nezúfajte. Netrápte sa hneď čiernymi scenármi a postavte sa prechladnutiu čelom. Uvarte si silný zázvorový čaj s medom, skúste odpočívať a hlavne nepanikárte, že nič nestihnete. Aby sa telo s nachladnutím pobilo, potrebujete byť aj v psychickej pohode. Nezabudnite na dostatok ovocia, ktoré dodá vitamín C, ktorý môžete pravidelne dopĺňať aj pomocou doplnkov stravy (napr. Megacéčkom LONG EFFECT).Neoblomne si odopierať cukrovinky a punč, to je čistý nezmysel. Nie je nič zlé na tom si tiež trošku dopriať. Je to jednoduchšie ako čeliť neskorším výčitkám pri každom "previnení". Na cukre vzniká závislosť, čo síce funguje ako chvíľkové alibi, ale zrkadlo neklame. Rovnako tak si určite odpočiňte, ale uvelebiť sa na Štedrý večer na gauči a už z neho celé sviatky nevstať, je tiež príliš. Zvoľte kompromis a majte svoje zdravie a životný štýl pod kontrolou aj cez Vianoce. Pomocníkom vám v tomto smere bude online sprievodca Index-zdravia.sk . Stačí kliknúť, vyplniť krátky dotazník, ktorý sa týka vášho súčasného životného štýlu a nechajte si na základe jeho výsledkov vytvoriť mesačný plán vyváženého štýlu, ktorý vás dostane do formy. Deň po dni vám pripomenie, na čo nezabudnúť a čím svoj program spestriť, aby ste sa cítili dobre a boli v takej kondícii, v akej chcete byť. Nečakajú vás žiadne nepríjemné úlohy, plán vám naordinuje napríklad aj relax vo vani, aby ste si oddýchli či prechádzku, zdravé raňajky alebo zeleninovú prílohu k večeri namiesto knedličiek.Viac na: Index-zdravia.sk