7 príznakov toho, že má vaše telo veľa cukru

Dalo by sa povedať, že cukor je pre človeka ako taká droga. Je veľmi jednoduché a rýchle si naňho navyknúť. V menšom množstve nám nemôže ublížiť. Keď to však začneme prehánať, následky môžu byť veľmi zlé. Nasledujúce príznaky naznačujú, že naše telo má veľa cukru. Ak sa s nimi stretnete, mali by ste sa pokúsiť obmedziť príjem cukru, akonáhle je to možné, s cieľom zlepšiť svoje zdravie a vyhnúť sa početným zdravotným problémom.

1. Chuť na cukor

Ak príliš často túžite po niečom sladkom, pravdepodobne ste závislý na cukre. Cukor spôsobuje závislosť a jeho spotreba vedie k reťazovej reakcii chutí na sladké.

2. Nedostatok energie a únava

Ak máte neustále pocit únavy a nedostatku energie, zrejme konzumujete príliš veľa cukru. Potraviny s vysokým obsahom cukru dočasne zvýšia energiu, no potom dochádza k zlyhaniu, a tak zostávame unavení po celý deň.

3. Priberanie

Cukor je bez vlákniny a bielkovín, takže nevedie k pocitu sýtosti. Čím viac cukru konzumujeme, tým viac kalórií dostaneme. Cukor spúšťa uvoľňovanie inzulínu, ktorý „nesie“ cukor do telesných orgánov, aby mohli byť použité pre energiu.

4. Časté prechladnutia a chrípky

Vysoký príjem cukru tiež oslabuje imunitný systém a jeho schopnosť zabrániť prechladnutiu, vírusom, chrípke, a chronickým chorobám. Ak sa vám podarí znížiť spotrebu cukru, znížite riziko týchto zdravotných problémov.

5. Chuťové poháriky

Alpert tvrdí, že príjem príliš veľa cukru bombarduje chuťové poháriky. Z tohto dôvodu začnete mať v priebehu času chuť na ešte sladšie potraviny.

6. Zahmlený mozog

Tzv. zahmlený mozog je jedným z najčastejších príznakov nízkej hladiny cukru v krvi. Hladina cukru v krvi sa rýchlo zvyšuje a potom zrazu klesne. Odborníci tvrdia, že nesprávna kontrola hladiny cukru v krvi zvyšuje riziko zdravotných problémov.

7. Kožné problémy, tmavé kruhy pod očami

Spotrebovaný cukor pôsobí ako zápal v tele, a tým spôsobuje rôzne zápalové kožné problémy, ako je akné, ekzémy, nadmerná suchosť, či olejnatosť. Ak znížite príjem cukru, bude vaša koža čistá a mäkká. Nadmerná konzumácia sladkých potravín by tiež mohla spôsobiť únavu adrenalínu, ktorý sa často prejavuje tmavými kruhmi pod očami.

