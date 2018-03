7 potravín, ktoré vás naštartujú do nového dňa lepšie ako káva

Poznáte tie dni, keď počas dňa neustále zívate napriek tomu, že ste sa dobre vyspali?

Ak si myslíte, že tento problém vyrieši šálka voňavej kávy, ste na omyle. Práve káva to môže ešte zhoršiť, a to najmä v prípade, že si do nej pridáte nejakú náhradu cukru, aby ste neprekročili svoj denný príjem cukru.

Možno na chvíľku pocítite príval energie, no niekoľko minút za tento nával nových síl zaplatíte oveľa väčšou únavou a váš deň bude ako v hmle. Tieto potraviny vás ráno nabudia energiou.

1. Ovsená kaša

Raňajková klasika v podobe misky ovsených vločiek je asi tým najlepším jedlom, ktoré si môžeme ráno dopriať. Je to jednoducho energetická bomba, ktorú naše telo spaľuje pomaly a postupne.

2. Voda

Presne tak, obyčajná voda, ktorú vypijete hneď po zobudení, vám pomôže prebrať sa a naskočiť do kolotoča denných povinností. Aj slabá dehydratácia môže spôsobiť, že máme pocit, ako by sme mali v hlave hmlisto, a tak je doplnenie tekutín veľmi dôležité. Ak máte pocit, že v práci zaspávate, doprajte si poriadny pohár vody na čerstvom vzduchu.

3. Jablčný ocot

Hoci o tom nie je žiaden vedecký dôkaz, patrí jablčný ocot k obľúbeným domácim liekom na rôzne neduhy. Napríklad ak sa chcete prebrať, dajte si ráno poldeci jablčného octu s medom. Samozrejme, túto zmes rozrieďte vo vode. Tí, ktorí túto metódu praktizujú, si ju nevedia vynachváliť. Dajte si však pozor na množstvo, aby ste si kyselinou nepodráždili tráviaci trakt.

4. Chia semienka

Chia semienka sú bohaté na omega 3 mastné kyseliny a pomáhajú nám zbaviť sa únavy a nabudia nás. Okrem toho majú viac zdravotných benefitov – napríklad to, že dokážu nasať veľké množstvo vody a zrýchľujú tráviace procesy.

5. Zelené šaláty

Čerstvá a zelená zelenina je to najlepšie, čo môžeme dať svojmu telu. Zelené šaláty obsahujú veľké množstvo vitamínov skupiny B, ktoré pomáhajú premieňať jedlo na energiu.

6. Mäta

Svieži mätový čaj vás ráno preberie lepšie ako šálka tej najvoňavejšej kávy. Je to spôsobené esenciálnymi olejmi, ktoré mäta obsahuje. Znižujú pocit únavy a naše telo nabudia.

7. Vajcia

Možno ste si mysleli, že vajcia nie sú zdravé, no našťastie sa ukázalo, že to tak nie je. Podobne ako ovsená kaša, aj vajcia sú ideálnym jedlom vhodným na raňajky, ktoré vám zabezpečia dostatok energie počas dopoludnia.

