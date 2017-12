7 liečivých výhod škorice, o ktorých ste zrejme ešte nepočuli

Škorica má dlhú históriu, v ktorej je známa ako korenie, a tiež ako prírodný liek.

V skutočnosti bolo v staroveku toto korenie tak vysoko cenené, že bolo považované za drahšie ako zlato. Je vyrobené z hnedej kôry škorice a je k dispozícii v suchej rúrkovej forme alebo ako mletý prášok. Škorica má príjemnú arómu a sladkú chuť. Existuje približne sto odrôd škorice.

Okrem širokého využitia v kuchyni má však škorica veľmi veľa zdravotných výhod. Pozrite sa, ktoré sú to.

1. Kontroluje hladinu cukru v krvi

Škorica má dôležité výhody pre ľudí s diabetom 2. typu. Pomáha organizmu reagovať na inzulín, čím normalizuje hladinu cukru v krvi. Ľudia, ktorí pravidelne konzumujú menej ako pol čajovej lyžičky škorice denne znižujú hladinu cukru. Je naozaj ľahké ju začleniť do každodennej stravy. Môžete ju jednoducho pridať do ovsených vločiek, jogurtu alebo pridať štipku do popoludňajšieho čaju alebo kávy.

2. Zvyšuje funkciu mozgu

Preukázalo sa, že škorica výrazne zlepšuje duševnú ostražitosť. Len cítiť nádherný sladký zápach tohto korenia zvyšuje mozgovú aktivitu. Vôňa môže výrazne zlepšiť funkciu mozgu súvisiacu s pozornosťou, pamäťou virtuálneho rozpoznávania, pracovnou pamäťou a rýchlosťou pri práci na počítači. Ľudia, ktorí trpia úzkosťou alebo nervozitou môžu piť škoricový čaj, ktorý skutočne upokojuje myseľ.

3. Chráni pred chorobami srdca

Kvôli rôznym protizápalovým vlastnostiam je škorica veľmi účinná pri ochrane srdca a okolitých tepien pred poškodením a infekciou. Mnoho potravín, ktoré ľudia konzumujú, dnes obsahuje nezdravé cholesterolové tuky a je známe, že upchávajú tepny. Plak a toxíny, ktoré sa časom nahromadia, môžu viesť ku kardiovaskulárnym ochoreniam a iným hrozbám pre srdce. Škorica pomáha bojovať proti „zlému“ cholesterolu, čo výrazne znižuje hladinu celkového cholesterolu. Jeho protizápalové vlastnosti tiež pomáhajú pri hojení zápalu vo vnútorných tkanivách a znižujú riziko srdcových infarktov a srdcových ochorení.

4. Zlepšuje funkciu hrubého čreva

Škorica je výborným zdrojom vlákniny, vápnika a mangánu. Kombinácia vápnika a vlákniny môže zlepšiť funkčnosť hrubého čreva. Vápnik, ako aj vláknina sa viažu na žlčové soli a pomáhajú ich odstrániť z tela. Vylučovaním žlče pomáha zabrániť poškodeniu určitých žlčových solí bunkami hrubého čreva, čím sa znižuje riziko rakoviny hrubého čreva. Diétne vlákna sú tiež veľmi užitočné pri zmierňovaní symptómov syndrómu dráždivého čreva vrátane hnačky a zápchy.

5. Pomáha predchádzať rakovine

Štúdie ukázali, že škorica môže znížiť množenie rakovinových buniek, čo vyzerá sľubne pre prevenciu a liečbu pacientov trpiacich rakovinou. Podľa výskumu vykonaného na univerzite v Texase môže škorica minimalizovať nárast rakovinových buniek v tele a pri pravidelnom začlenení do stravy môže pomôcť predchádzať rakovine.

6. Zlepšený krvný obeh

Škorica obsahuje zlúčeninu nazvanú kumarín, ktorá má antikoagulačné vlastnosti. Pomáha zlepšiť prekrvenie celého tela. Je však dôležité mať na pamäti, že príliš veľa kumarínu môže viesť k poškodeniu pečene a poruchám funkcie, takže je najlepšie konzumovať škoricu v malých množstvách.

7. Pomáha liečiť neurodegeneratívne ochorenia

Škorica má silné protizápalové vlastnosti, ktoré znižujú konštantný zápal vnútorných tkanív mozgu, ktorý ho chráni pred mnohými neurologickými poruchami. Škorica môže tiež spomaliť alebo oddialiť nástup rôznych neurodegeneratívnych ochorení, ako je Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, roztrúsená skleróza, mozgové nádory a meningitída.