7 dôvodov, prečo by sme mali pravidelne konzumovať čokoládu

Ak ste si doteraz mysleli, že od čokolády sa priberá, mali ste pravdu len sčasti.

Pretože pravidelná konzumácia malého množstva kvalitnej čokolády má pre naše zdravie dokonca pozitívne účinky.

Treba len vedieť rozlišovať malé množstvo a kvalitnú čokoládu. Prečítajte si, aká prospešná pre nás môže byť.

1. Antioxidanty

Čokoláda obsahuje viac antioxidantov ako jablká. Najmä tmavá čokoláda obsahuje ešte vyššie koncentrácie antioxidantov ako jablká, čierny čaj a červené víno. Antioxidanty z prírodných zdrojov ako je kakao pôsobia proti poškodeniu buniek, ktoré vedú k viditeľným prejavom starnutia a riziku vzniku určitých chronických ochorení, okrem toho aj Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby.

2. Stres

Môže pomôcť znížiť stres. Podľa štúdie z roku 2009 môže čokoláda zmierniť úzkosť. Počas tejto štúdie mali úzkostliví ľudia, ktorí jedli 40 gramov čokolády každý deň počas dvoch týždňov, nižšie hladiny stresového hormónu kortizolu než predtým.

3. Srdce

Môže znížiť riziko srdcových problémov. Keď sa vedci pozreli na stravu 55 502 dospelých vo veku 50 až 64 rokov v štúdii nedávno uverejnenej v lekárskom časopise Heart, zistili, že ľuďia, ktorí často jedli čokoládu, mali až o 20% nižšie riziko nepravidelného srdcového tepu, ktorý je spojený s vyšším rizikom mozgovej príhody alebo infarktu. Môže za to práve kakao. Kombinácia protizápalových a antioxidačných vlastností kakaa znižuje lepivosť krvi, a preto znižuje tkanivové jazvy v žilách.

4. Libido

Hoci výskum naznačuje, že budete musieť jesť veľa čokolády, aby ste zistili nejaký rozdiel vo vašom sexuálnom živote, vďaka nej telo uvoľňuje fenyletylamín ako reakciu na fyzickú príťažlivosť. Takže ani v tomto smere čokoláda nemôže nijako ublížiť.

5. Cvičenie

Cvičenie by mohlo byť vďaka čokoláde mimoriadne účinné. V štúdii z roku 2016 si jedna skupina cyklistov mužského pohlavia pridala do stravy asi 1 a pol kocky tmavej čokolády bez toho, aby upravili svoje tréningy. Druhá skupina urobila to isté s bielou čokoládou. Prvá skupina si zlepšila rýchlosť šprintov a vytrvala viac ako druhá skupina. Autori štúdie si myslia, že za to môže kakao, ktoré dokáže zlepšiť tok krvi, energetický metabolizmus a funkciu srdca.

6. Cukrovka

Čokoláda je spojená s nižším rizikom cukrovky typu 2. Hoci výskum poukazuje na to, že sladká strava môže podporiť zvýšenie telesnej hmotnosti, ktorá vás vystavuje zvýšenému riziku vývoja cukrovky typu 2, vedci, ktorí skúmali dlhodobé účinky konzumácie čokolády, zistili niečo prekvapujúce. Medzi ženami, ktoré boli sledované 13 rokov a jedli mierne množstvo čokolády pravidelne, mali v skutočnosti nižšiu pravdepodobnosť vzniku cukrovky typu 2, než ženy, ktoré jedli čokoládu menej ako raz za mesiac.

7. Mozog

Je taktiež spojená s lepším fungovaním mozgu. V štúdii z roku 2014 výskumníci skúšali kognitívne fungovanie medzi tromi skupinami dospelých pred a po konzumácii nápojov s rôznym množstvom kakaových flavonolov, každý deň počas ôsmych týždňov. Všetci účastníci ukázali zlepšenie kognitívneho testovania. Flavonoly zlepšujú krvný obeh v tele a mozgu, čo by mohlo vysvetliť zlepšenie kognitívnych funkcií.