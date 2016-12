6 superpotravín, čo nabijú energiou a podporia srdce

Foto: Index-zdravia.sk

BRATISLAVA 23. decembra 2016 (WBN/PR) - Svet okolo nás sa neustále zrýchľuje a my sme vystavení čoraz väčšiemu stresu a tlaku. To všetko môže viesť k vyčerpávaniu organizmu či ochoreniu srdca a ciev, teda civilizačným chorobám, ktoré nás môžu ohrozovať na živote. Ako sa s touto situáciou vysporiadať? Chce to vzoprieť sa jej. A to tak, že sa aj napriek zbesilému tempu všedného života budeme držať zdravého životného štýlu. V tom pomôže aj online sprievodca Index-zdravia.sk , ktorý nás krok po kroku dostane do formy a ukáže, ako zo zdravého životného štýlu urobiť štýl nám vlastný. Začnite napríklad tým, že svoj jedálny lístok obohatíte o šesť superpotravín, ktoré vám dodajú energiu a podporia aj vaše srdce.Super potraviny sú najkoncentrovanejšie a najbohatšie potraviny na živiny zo všetkých. Obsahujú vysoké množstvo vitamínov, minerálnych látok, antioxidantov, vlákniny, zdravých tukov, proteínov a enzýmov. Chýbať by nemali v žiadnom vyváženom jedálnom lístku.Možno práve uvažujete nad svojím jedálničkom. Kliknite na Index-zdravia.sk a vďaka výsledkom testu, ktorý vám zaberie maximálne desať minút, si budete môcť urobiť obraz o svojom životnom štýle. Poradí vám v oblasti stravovania, pohybu, duševnej pohody, zlozvykov, ako aj celkového zdravia. Dozviete sa, čo vášmu telu chýba aj čoho má nadbytok. Na základe výsledkov si vygenerujete 4- týždňový plán, ktorý vám bude parťákom na ceste k zdravému stravovaniu aj dobrej životospráve.

6 potravín, za ktoré vám telo poďakuje

Avokádo si zamilovali stúpenci kvalitnej gastronómie, ale aj priaznivci zdravého stravovania. Vedeli ste, že patrí medzi ovocie? Dokonca obsahuje najviac železa a tukov v porovnaní s ostatnými druhmi ovocia. Okrem toho je tiež bohaté na ďalšie minerály, vitamíny a vlákninu. Pomáha proti depresiám, nervozite a stresu. Vďaka bohatému množstvo mono-nenasýtených tukov pracuje na zvýšení hladiny dobrého cholesterolu v tele."Elixír večnej mladosti" - tak sa často nazýva hliva ustricová, ktorá patrí medzi najvzácnejšie jedlé huby. Je vhodná najmä v období zvýšených nárokov na náš imunitný systém. Jej pravidelná konzumácia nás chráni pred pôsobením negatívnych vplyvov vonkajšieho prostredia, pretože je výborným antioxidantom. Hliva je nielen zdravá, ale aj chutná, obsahuje veľa bielkovín a vlákniny a stáva sa tak ideálnou diétnou potravinou.Chia semienka sú vo svete zdravej výživy čím ďalej viac obľúbené. Poznali ich už starí Aztékovia, pre ktorých boli spoločne s kukuricou a fazuľou základom jedálnička. Medzi superpotraviny patria najmä vďaka svojmu unikátnemu zloženiu. Sú zdrojom vitamínov, minerálov, aminokyselín, nenasýtených mastných kyselín Omega 3 a 6, ktoré pomáhajú udržať srdce zdravé. V kombinácii s vodou vytvárajú emulziu, ktorá prispieva k hydratácii tela zvnútra a udrží nás sviežich po celý deň.Goji sú sušené plody rastliny kustovnice čínskej, na ktoré nedá dopustiť čínska medicína. Ani my by sme sa o ne vo svojom jedálničku nemali ochudobňovať. Má totiž priaznivý vplyv na náš kardiovaskulárny systém. Vďaka vysokému obsahu vitamínu C účinne podporuje obranyschopnosť ľudského organizmu. Mnoho z nás tiež uvíta, že je nezabudnuteľným pomocníkom v oblasti chudnutia. Príjemným bonusom je aj jej umenie spomaľovať proces starnutia.Superpotraviny nemusia byť výhradne zo zahraničia a nemusí ich zdobiť ani exotický názov. Za superpotravinu môžeme označiť aj brokolicu. Obsahuje veľké množstvo rozpustnej vlákniny, ktorá na seba viaže voľný cholesterol a vyvádza ho z tela. Je bohatá na horčík, vápnik a draslík, ktoré pozitívne pôsobia pri znižovaní vysokého krvného tlaku. Brokolica je výborným pomocníkom pri udržiavaní zdravia našich kostí najmä vďaka obsahu vitamínu K, ktorý umožňuje správnu distribúciu vápnika v tele. Uvarte si ju napríklad dnes na večeru.V jednom strúčiku cesnaku nájdete bróm, vápnik, chlór, meď, železo, horčík, fosfor, draslík, sodík, selén, vitamíny A, B1, B2, B3 a C. Náš organizmus ich viac než ocení. Okrem obsahu veľkého množstva látok, ktoré naše telo potrebuje, je tiež prírodnou podporou pre náš imunitný systém. Podľa vedcov je cesnak najlepšou zbraňou v boji s cholesterolom v strave, a tak nám výrazne pomáha udržať jeho prirodzenú hladinu a tým tiež podporuje zdravie ciev a srdca.Cítite sa unavení a energia sa vám príliš nedostáva? Podporte svoje telo pomocou doplnku stravy Koenzým Q10 Cardio . Obsahuje koenzým Q10, ktorý je bežnou súčasťou nášho organizmu. Avšak čím sme starší, tým menej ho naše telo produkuje. Je pre nás mimoriadne dôležitý, pretože pomáha telu vyťažiť maximum energie z prijímanej potravy. Túto úlohu podporujú aj prítomné vitamíny skupiny B (B2, B3, B5 a B6) a C, ktoré navyše prispievajú k znižovaniu únavy a vyčerpaniu. Vitamín B1 potom podporuje správnu funkciu nášho srdca a ciev. (Odporúčaná cena doplnku stravy Koenzým Q10 Cardio, 40 + 40 tabliet je 13,99 EUR.)Viac na: Index-zdravia.sk