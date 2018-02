6 príznakov toho, že ste prepracovaný a potrebujete prestávku

Pre niektorých je práca zároveň aj koníček. Iní považujú prácu len za spôsob, ako si zarobiť. Ale prepracovanosť je pre nás všetkých skutočným nebezpečenstvom. Dokonca aj obyčajný koníček môže viesť k poruchám duševného zdravia. Toto sú príznaky prepracovania a signál, že si potrebujete dať prestávku.

1. Neschopnosť fyzického zdravia

Musíte počúvať to, čo sa vám telo pokúša povedať. Ak ste prepracovaný a zavalia vás emócie, môžete zaznamenať zvýšenie nevoľnosti, únavy, či bolesti hlavy. Prepracované telo je tiež náchylnejšie na prechladnutie a iné ochorenia. Stres zvyšuje srdcovú frekvenciu a krvný tlak. To môže viesť k problémom s imunitou a následne k častejšej chrípke.

2. Neopatrné chyby

Prepracovanosť môže spôsobiť, že budete robiť celý rad chýb, ktoré sa vám nestali už celé roky. A nebude to v rozmedzí celého týždňa. Tieto chyby sa vám stanú v priebehu pár minút. To však neznamená, že ste zlý pracovník, alebo že nie ste určený na túto prácu. Ak sú tieto chyby náhlym náporom, budete pravdepodobne prepracovaný.

3. Spoločenský život

Kedy ste naposledy videli svojich priateľov alebo navštívili rodinu? Ak je to dlhší čas, určite potrebujete prestávku. Mnoho ľudí na svojich smrteľných lôžkach ľutuje, že nevynaložil dostatok času na priateľov a rodinu. Neurobte rovnakú chybu.

4. Zníženie libida

Keď ste vystresovaný, mozog prestáva produkovať dostatok chemických látok zodpovedných za pohlavný styk. Je ironické, že sexuálna aktivita môže znížiť stres, ale bez toho, aby ste to urobili, zjavne nemôžete využiť výhody. Dobrý odpočinok vám môže pomôcť znova dať veci do poriadku.

5. Drobné zmeny v plánoch vás rozrušia

Ak ste zvyčajne flexibilná osoba, ale zistíte, že nastala nečakaná zmena vo vašich plánoch a vás to nesmierne vytočí, je na čase zhlboka sa nadýchnuť a naplánovať si voľný deň. Choďte na prechádzku, buďte s priateľmi alebo s rodinou a na chvíľu vypnite.

6. To, čo ste si doteraz užili, vás obťažuje

Dokonca, aj keď milujete to, čo robíte, môžete sa cítiť ako v práci. To je istý znak, že potrebujete prestávku. Ak máte pocit, že ste pripútaný k práci, ktorú ste doteraz milovali, nechajte „reťaz prelomiť“ aspoň na jeden deň alebo aj dlhšie, ak je to potrebné. Ak si nemôžete dovoliť deň alebo viac dní, skúste sa prispôsobiť menším prestávkam. Urobte niečo, čo je len pre vás. Napríklad choďte na jogu alebo na nejakú dlhú cestu a uvidíte, kde skončíte. Pravdepodobne sa vrátite k svojej práci alebo koníčku s novou perspektívou a budete si ju môcť znova vychutnať.

