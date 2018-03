6 krokov pre zdravý životný štýl, ktoré by ste mali poznať

Zdravý životný štýl predstavuje postupnú zmenu, ktorú treba dodržiavať.

Hovoríte si, že nemáte čas?

Niekedy stačí len málo a váš organizmus sa vám odvďačí zdravým. Tu je niekoľko krokov, ktoré vás nasmerujú tým správnym smerom.

Zdravšia strava

Pokiaľ ide o zdravú výživu, existuje veľmi veľa teórií, diétnych kníh a on – line informácií o tom, ako sa správne stravovať. No mnohokrát sú tieto informácie v rozpore s realitou. Hoci výskum v tejto oblasti stále pokračuje a rozvíja sa, všetci sa zhodneme na tom, že naša strava obsahuje príliš veľké množstvo cukrov. Naše porcie sú dosť veľké a mali by sme jesť viac prírodných potravín.

Obmedzte cukor

Všetky potraviny, ktoré konzumujeme, obsahujú množstvo cukru. Často máme mylnú predstavu, že keď pijeme napr. ovocné šťavy, robíme tým nášmu telu službu. No opak je pravdou. V priemere človek za deň v strave a nápojoch skonzumuje až 22 lyžičiek cukru. Podľa výskumov by mala byť denná spotreba cukru u žien 6 lyžičiek a u mužov 9 lyžičiek denne, a to v nápojoch a v potravinách dokopy. Najjednoduchší spôsob, ako obmedziť príjem cukru, je vynechať sladké nápoje. Toto samo o sebe vám pomôže udržať si zdravú váhu, čo tiež znižuje riziko vzniku srdcových chorôb, obezity a cukrovky.

Veľké porcie

Naše porcie jedál a nápojov dramaticky vzrástli za posledných 30 rokov. Existuje jednoduchý spôsob, ako zmenšiť porcie jedla. Jesť z menšieho taniera, pretože vyzerá plnší. Jesť pravidelne (najmenej každé 4 hodiny), tak aby ste nikdy necítili hlad a nikdy sa neprejedajte.

Príprava jedla

Pripravujte si jedlo z čerstvých surovín a nie z polotovarov, ktoré majú vysoký obsah tukov a solí, ale zato nízky obsah živín. Buďte umelcom a jedzte pestrofarebné (zelené, červené, žlté) druhy ovocia a zeleniny každý deň.

Viac pohybu

Pokiaľ nie ste typ, ktorý vyhľadáva fitnes centrá a bez športu si nevie predstaviť život, urobte vo svojom živote aspoň drobné zmeny: parkujte čo najďalej od budovy, aby ste mohli kráčať. Chodievajte po schodoch všade, kde to je možné. Vezmite na prechádzku psa, či deti na bicykel namiesto sledovania televízie.

Prestaňte fajčiť

Nie je nič viac škodlivé pre dlhý a zdravý život ako fajčenie. Nebezpečenstvo fajčenia tabaku býva tak významné, že je to najdôležitejší problém verejného zdravia vo svete. Fajčenie znižuje nielen životnosť vnútorných orgánov, ale tiež pôsobí na telo z vonku tým, že poškodzuje kožu. Fajčenie vytvára vrásky. Spôsobuje zažltnutie zubov a prstov, odoberá z pokožky živiny a kolagén, čím naberá šedastú farbu. Chce to odvahu prestať fajčiť, pretože to nie je jednoduchá cesta – ale je to statočná a rozumná voľba.

Aké bude počasie na jar 2018 a kedy sa začne výraznejšie otepľovať?

Pozrite si náš nový Magazín !

Mloky odhalili tajomstvá ich zázračných regeneračných schopností ukrytých v DNA