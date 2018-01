5 zvláštnych vecí, ktoré sa môžu stať, ak málo spíte

Ak málo spíte, cítite sa unavení, nervózni a podráždení.

Ale ukázalo sa, že nedostatok spánku vás môže ovplyvniť aj mnohými inými spôsobmi.

O niektorých dôsledkoch nespavosti možno počujete prvýkrát.

Snívate s otvorenými očami

Výskum z University of California v Irvine zistil, že spánková deprivácia môže skutočne zvýšiť vaše šance na rozvoj falošných spomienok. Ľudia s nedostatkom spánku tvrdili, že v sérii fotiek, ktoré si prezreli ráno, videli nesprávne informácie. Skutočnosť však bola iná. Respondenti, ktorí mali za sebou adekvátny spánok, nevnímali žiadne skreslené informácie.

Hrozia vám problémy v práci

Najradšej by ste svojho kolegu zaškrtili kvôli hlasnému mľaskaniu, ktoré v skutočnosti nikto iný nevníma len vy? To je len jeden z príkladov, ako môže vplývať absencia spánku na vaše správanie počas dňa. Podľa vedcov na Univerzite v Severnej Karolíne v Chapel Hill máte dokonca sklon k problémovému správaniu. Prečo je to tak?

To vedci zatiaľ celkom presne nevedia. Tvrdia však, že nedostatok spánku pravdepodobne znižuje vašu schopnosť ovládať vaše emócie a správanie. Preto je väčšia pravdepodobnosť, že urobíte niečo, čo by ste v iných prípadoch považovali za ničivé.

Menej spermií

Dokonca aj keď nie ste príliš unavení na to, aby ste sa dostali do spálne, málo odpočinku môže ovplyvniť sexuálny život muža iným spôsobom. Nedostatok spánku znižuje počet spermií, tvrdí štúdia vykonaná v Dánsku.





Muži, ktorí trpeli nespavosťou – nepokojný spánok, neschopnosť zaspať, časté prebúdzanie – mali o 25 percent nižšie množstvo spermií než tí, ktorí mali za sebou kvalitný odpočinok. Objavilo sa u nich tiež menej spermií s normálnou veľkosťou, tvarom a pohybom.





Vedci si myslia, že narušený spánok môže v noci vplývať na testosterónový rytmus muža, čo môže zhoršiť kvalitu spermií.

Muži majú skreslené vnímanie opačného pohlavia

Nepotrebujete vypiť pár pohárikov, aby ste skončili s vážnym prípadom „ružových okuliarov“ – nedostatok spánku vám môže priniesť to isté, naznačuje to výskum z Hendrix College.

Skupina mužov trpiacich nedostatkom spánku hodnotila fotografie žien a všetky považovala za veľmi alebo mierne atraktívne. Tie isté fotografie im boli ukázané s odstupom času, keď daní respondenti mali za sebou dostatok spánku. V tomto prípade opačné pohlavie na snímkach dopadlo oveľa horšie. A čo viac, prvýkrát hlásili aj väčší záujem o to, aby s nimi mali neformálny sex. „Vaše kognitívne zdroje sú vyčerpané depriváciou spánku, preto sa stávate menej prieberčivým,“ hovorí autorka štúdie Jennifer Peszka, Ph.D





Tento fakt však neplatí v prípade žien. Takže páni, zívajúca dáma vám nezaručí ľahšiu cestu k jej srdcu.

Rýchlejšie sa opijete

Výskumníci z Austrálie zistili, že ľudia s nedostatkom odpočinku rýchlejšie podľahnú vplyvu alkoholu. Na poriadnu opicu im stačí teda vypiť menej pohárikov, ako keby mali za sebou kvalitný spánok.