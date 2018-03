5 vecí, ktoré by sme nemali robiť ihneď po prebudení

Každý z nás má nejaký ten ranný rituál, ktorý dodržiava takmer každý deň.

Ale aby bol náš celý deň perfektný, mali by sme začať ráno pokojne, bez stresu.

Existuje niekoľko vecí, ktoré by sme nemali vykonávať tesne po prebudení, pretože nám môžu pokaziť zvyšok dňa. Pozrite sa, ktoré to sú.

1. Neodkladajte si budík

Väčšina odborníkov na spánok sa zhoduje, že odkladanie budíku vám neurobí žiadnu láskavosť. Zakaždým, keď ho odložíte a znovu zaspíte, spánkový cyklus bude prerušený. Vzhľadom k tomu nebudete schopní dokončiť svoj spánkový cyklus. Keď konečne vstanete, budete sa cítiť ešte viac unavený a lenivý. Ak vám zazvoní budík, vypnite ho a vstávajte. Natiahnite si ruky a nohy, zatiaľ čo ste ešte v posteli. Čím viac pretiahnete svoje telo, tým viac budete pripravený na nový deň. Vyskočte a vyrazte.

2. Nekontrolujte si e-maily

Je to lákavé kontrolovať pracovné e-maily a sociálne médiá hneď po prebudení, ale to vám neprispeje k šťastnému a produktívnemu dňu. Kontrola telefónu po prebudení vás môže odvádzať od toho, aby ste vstali z postele a nachystali sa. Namiesto prechádzania vašej e-mailovej schránky sa zamerajte na pokojné ráno. Skontrolujte si e-maily, keď sa dostanete do práce.

3. Nepite hneď po prebudení kávu

Štúdie ukázali, že medzi 8:00 a 9:00 ráno produkuje naše telo veľké množstvo kortizolu. Kortizol reguluje energiu v tele. Pitie kávy pred 9:30 hod. môže spôsobiť zníženie produkcie kortizolu. To znamená nižšiu spotrebu energie. Ak potrebujete šálku kávy aj ráno, zoberte si ju so sebou, ale nevypite ju ako prvý nápoj po prebudení.

4. Neporiadok

Je ľahké nechať neporiadok v dome, najmä ak máte ráno zhon. Ale váš poriadok je spojený so zvýšenou produktivitou pre daný deň. Vstaňte radšej o pár minút skôr a upracte si domácnosť predtým, ako odídete z domu. Budete ďakovať sami sebe, keď sa vrátite do čistej, organizovanej domácnosti.

5. Nevstávajte počas tmy

Vnútorné hodiny v tele môžu spoznať rozdiel medzi svetlom a tmou. Prebudenie v miestnosti, ktorá je čiernočierna, môže zmiasť váš mozog, a tak zostanete unavený. Bude oveľa ťažšie pre vaše telo a váš mozog sa prebudiť.

