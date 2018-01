5 typov ľudí, ktorým sa zďaleka vyhnite

Hovorí sa, že naša osobnosť je výsledkom kombinovaného pôsobenia piatich ľudí, s ktorými trávime najviac času.

Ak je medzi nimi človek, ktorému by sme sa mali radšej vyhnúť, čoskoro zistíte, ako vás to môže zabrzdiť a skomplikovať vám život.

Akým typom ľudí sa však treba vyhýbať?

Egoisti

Vzťahy, či už pracovné, alebo súkromné, by mali byť vzájomne prospešné, mali by súčasne brať i dávať. Na pracovisku to platí dvojnásobne – v prípade zamestnancov, ktorých vediete (majú pre vás plniť úlohy a vy ich učiť), rovnako u vašich nadriadených (od ktorých by ste sa mali učiť, ale aj spolupracovať s nimi). Najlepší spôsob, ako naložiť s týmto typom ľudí, je prestať dávať. Čo žiaľ nie je vždy možné.

Klamári

Títo ľudia sa tak snažia vo všetkých ohľadoch pôsobiť dobre, že sami strácajú prehľad o tom, čo je fakt a čo výmysel. Klamstvá sa nahromadia natoľko, že sa stanú základom vzťahu. Avšak ľudia, ktorí vám nedajú jasnú odpoveď, si nezaslúžia vašu dôveru. Ak odoberiete dôveru z akéhokoľvek vzťahu, nejde potom vôbec o vzťah. Stavať vzťah na klamstvách je ako stavať dom na hromade piesku.

Nedôverčivý človek, ktorý neodpúšťa

To, že budete v práci robiť chyby, je nevyhnutné. Niektorí ľudia sú tak zameraní na chyby ostatných, že sa zdá, že veria, že sami chyby nerobia. Takýto jedinci sú plní zášte, neustále sa obávajú, že im ostatní budú škodiť.





Pri tomto type ľudí musíte byť obzvlášť opatrní a trpezliví – nenechajte sa rozhodiť faktom, že na vás stále niekto hľadá chyby.

Pasívne agresívni ľudia

Pasivne agresívni ľudia ťažko prijímajú spätnú väzbu, často odchádzajú z práce skôr a nepracujú tak usilovne. Pasívna agresivita je smrtiaca na najmä na pracovisko, kde potrebné vyložiť na stôl pocity a názory k tomu, aby sa mohlo pokračovať v pokroku.





Keď narazíte na pasívne agresívneho jedinca vo vašom okolí, jediné riešenie je o probléme komunikovať. Ľudia sa zväčša správajú pasívne agresívne preto, že sa nejakémuproblému snažia vyhnúť. Ak sa vám nedarí naviazať komunikáciu, skúste rôzne myšlienkové hry.

Trestajúci ľudia

V tomto type vzťahu jedinec trestá ostatných už len preto, že neboli presne naplnené jeho predstavy. Jeho inštinktom je trestať bez adekvátnej komunikácie, spätnej väzby a porozumenia. Aby ste tento typ človeka prežili, je potrebné múdro vyberať svoje bitky. Váš hlas nebude vyslyšaný, ak sa budete púšťať do každého konfliktu. Iba vás označia, ako niekoho, kto je príliš citlivý.





Ak nemáte to šťastie a týmto piatim ľuďom sa nemôžete vyhnúť, treba si vo vzťahu s nimi stanoviť hranice. Pretože ak necháte veci voľne plynúť, môžete byť neustále zapletení do obtiažnych konverzácií. Ak si stanovíte hranice a určíte si, kedy a kde sa budete angažovať v jednaní s obtiažnou osobou, môžete mať väčšinu chaosu pod kontrolou. Trikom je udržovať hranice najmä vtedy, keď sa ich dotyčná osoba bude snažiť prekročiť.