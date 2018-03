5 tipov, ako vyzerať inteligentnejšie

Mnohokrát býva veľmi ťažké určiť, ako je človek inteligentný alebo nie.

Dokonca aj výskumy potvrdzujú, že inteligencia sa podieľa na úspechu človeka málo. Len 20 percent určuje, ako sa vám v živote darí, za ostatných 80 percent je zodpovedná emocionálna inteligencia.

Aj keď genetiku nezmeníte, existujú overené stratégie, ako vyzerať múdrejšie. Tu sú:

1. Dôverujte si



Ničím nedávate svoju inteligenciu najavo viac než sebadôverou. Keď si veríte, je to vidieť a výskumy ukazujú, že sebadôvera zlepšuje výkon v kognitívnych úlohách. A naopak – keď o sebe pochybujete, jednáte horšie. A ostatní to vycítia, takže vyzeráte hlúpejší. Ak chcete, aby vám ľudia dôverovali, musíte najskôr dôverovať sami sebe.

2. Pozerajte druhým do očí



Toto by sme mali robiť už len preto, lebo je to zdvorilé. No tiež preto, že človek vyzerá inteligentnejší. Podľa štúdie univerzity v Loyole ľudia, ktorí v pokusu úmyselne udržovali očný kontakt, zabodovali, keď sa potom hodnotila inteligencia jednotlivých zúčastnených.

3. Šaty robia človeka



Toto vás asi neprekvapuje, ale je to tak, Staré známe „šaty robia človeka“, platí aj v tomto prípade. Iní nás posudzujú podľa oblečenia. Dobre oblečení ľudia pôsobia inteligentnejšie a viac odhaľujúci odev veľkú dôveru nevzbudzuje, lebo sústredí pozornosť na vaše telo, a nie na to, čo hovoríte. Ale viete, že to platí i naopak? Že to, čo máte na sebe, má vplyv na váš výkon? Nedávna štúdia Severozápadnej univerzity zistila, že ľudia v laboratórnych plášťoch plnili lepšie úlohy, ktoré vyžadovali inteligenciu a sústredenie.

4. Hovorte s výrazom



Odborník na komunikáciu Leonard Mlodinow upozorňuje, že keď dvaja ľudia hovoria to isté, obecenstvo považuje za chytrejšieho toho, kto sa vyjadruje s väčším výrazom. „Ak dvaja ľudia použijú rovnaké slová, ale jeden hovorí rýchlejšie a hlasnejšie, s menšími pauzami, s výraznejšou intonáciou a klesá a stúpa hlasom, bude považovaný za informovanejšieho i inteligentnejšieho,“ tvrdí Mlodinow. Takže nepodceňujte melódiu reči, výraz a energiu svojho hlasu.

5. Vyjadrujte sa jednoducho



Dokazovať inteligenciu nemusíte cudzími slovami. Skutočná inteligencia za sebe hovorí sama. Okrem toho vždy existuje riziko, že sa pomýlite, a keď cudzie slovo použijete nesprávne, veľmi múdro vyzerať nebudete.

Aké bude počasie na jar 2018 a kedy sa začne výraznejšie otepľovať?

Pozrite si náš nový Magazín !

Mloky odhalili tajomstvá ich zázračných regeneračných schopností ukrytých v DNA